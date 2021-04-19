На Херсонщине мужчина устроил на работу котов: какие обязанности и зарплата у животных
На туристической базе проживает около 30 котов. Все они приносят пользу: ловят мышей, которые заводятся возле вольеров с птицами. А еще четвероногие развлекают туристов.
Источник:UA: Перший
Мужчина держит базу отдыха вблизи Алексеевки, что на Херсонщине. Коты даже получают "зарплату" – ежедневно хвостатым готовят ведро каши.
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Коты помогают бороться с мышами / Фото UA: Первый
Сейчас на базе проживает около 30 котиков.
Фермер Александр Еременко рассказывает, что построил новое здание, а там завелись мыши. Пришлось "брать на работу" сначала 1 кота, потом – следующего. А дальше количество животных дошло до 30.
Корм для птиц привлекает грызунов, поэтому без котиков не обойтись / Фото UA: Первый
Но все они приносят пользу на базе отдыха. Здесь в вольерах живут декоративные голуби, куры и утки. Корм для птиц привлекает мышей, а коты помогают бороться с грызунами.
Четвероногие не только работают, но и наслаждаются жизнью / Фото UA: Первый
А вот мнения пользователей сети относительно котов разделились. Одни пишут, что такая позиция хозяина кошек неправильная: всех котов надо обязательно стерилизовать и не давать им размножаться. Другие же поддерживают владельца турбазы за то, что он заботится о беспородных кошках.
Вот дядя умник, и котики при работе, и крыс нет. Коты расплодились – да, но, вероятно их еще и подбрасывают, – комментируют пользователи фейсбука.
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Туристы, которые приезжают на отдых, также любят пушистых "работников". Они регулярно играют с кошками.
Коты развлекают тех, кто отдыхает на туристической базе / Фото UA: Первый
Посмотреть видео о котиков можно в фейсбуке.
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