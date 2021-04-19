На туристической базе проживает около 30 котов. Все они приносят пользу: ловят мышей, которые заводятся возле вольеров с птицами. А еще четвероногие развлекают туристов.

Мужчина держит базу отдыха вблизи Алексеевки, что на Херсонщине. Коты даже получают "зарплату" – ежедневно хвостатым готовят ведро каши.

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Коты помогают бороться с мышами / Фото UA: Первый

Сейчас на базе проживает около 30 котиков.

Фермер Александр Еременко рассказывает, что построил новое здание, а там завелись мыши. Пришлось "брать на работу" сначала 1 кота, потом – следующего. А дальше количество животных дошло до 30.



Корм для птиц привлекает грызунов, поэтому без котиков не обойтись / Фото UA: Первый

Но все они приносят пользу на базе отдыха. Здесь в вольерах живут декоративные голуби, куры и утки. Корм для птиц привлекает мышей, а коты помогают бороться с грызунами.



Четвероногие не только работают, но и наслаждаются жизнью / Фото UA: Первый

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

А вот мнения пользователей сети относительно котов разделились. Одни пишут, что такая позиция хозяина кошек неправильная: всех котов надо обязательно стерилизовать и не давать им размножаться. Другие же поддерживают владельца турбазы за то, что он заботится о беспородных кошках.

Вот дядя умник, и котики при работе, и крыс нет. Коты расплодились – да, но, вероятно их еще и подбрасывают, – комментируют пользователи фейсбука.

Редакция Pets 24 поддерживает мнение о том, что животных нужно обязательно стерилизовать, чтобы избежать бесконтрольного размножения.

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Туристы, которые приезжают на отдых, также любят пушистых "работников". Они регулярно играют с кошками.



Коты развлекают тех, кто отдыхает на туристической базе / Фото UA: Первый