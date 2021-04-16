Собачка породы стаффордширский терьер выросла на улице. Ее нашли несчастной и покинутой – и спасли от неминуемой смерти на улице.

Молодую собаку нашли на улице. Пса назвали Вилли и устроили в семью, которая должна была социализировать животное. Сначала Вилли наотрез отказывался заходить в дом – пес просто не знал, как это.

Вам понравится Идеальные чемоданы для тех, кто любит собак: как помочь животным, купив стильный аксессуар



Пес сидел на пороге и отказывался заходить / Фото The DoDo

На помощь людям пришел пес Карло, который живет в семье. Карло стал настоящей нянькой для новичка. Он учил Вилли быть собакой: играть, бегать, спать на диване.



Малыша пришлось уговаривать пройти сквозь двери / Фото The DoDo

Хотя псу было очень страшно, постепенно он учился подниматься и спускаться по лестнице и проходить сквозь двери.



Карло стал другом и учителем для спасенного щенка / Фото The DoDo

Несмотря на то, что у собаки была непростая судьба, Вилли очень общительный и ласковый пес. Он любит людей, других собак и радуется любым проявлениям внимания.



Настоящей победой стало то, что пес начал спускаться по лестнице / Фото The DoDo

2 месяца Вилли провел в приемной семье. Но настала пора прощаться – песик стал достаточно воспитанным, чтобы найти свой настоящий дом. Собаку усыновила супружеская пара, которая пообещала заботиться и любить спасенное животное.



Вилли нашел семью, которая забрала его навсегда / Фото The DoDo

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

По теме Породистого щенка покинули возле дороги на морозе: невероятная история спасения