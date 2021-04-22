Аккаунт в Твиттере собирает фотографии котов, живущих в маленьких магазинах. Эти забавные животные чувствуют себя там полноправными властителями.

Владельцы бизнесов нередко "нанимают" на работу котов, чтобы те боролись с грызунами. Креативный пользователь сети по имени Робб Хитс запустил проект Bodega Cats, в котором собирает милые и забавные фотографии котов, которые работают в магазинах. К теме Коты, которые заставили владельцев забыть о личном пространстве: фото, вызывающие смех #1

Лежу, где хочу / Фото @Bodegacats_ #2

Кот появился неожиданно / Фото @Bodegacats_ #3 Удобное место / Фото @Bodegacats_ #4 Контролирует соблюдение социальной дистанции / Фото @Bodegacats_ #5 "Внимание, эта территория находится под круглосуточным видеонаблюдением" / Фото @Bodegacats_ #6 Котенок с рынка / Фото @Bodegacats_ #7 Полочка для кота / Фото @Bodegacats_ #8 Надпись на табличке: "Никаких животных" / Фото @Bodegacats_ #9 Сделал себе место / Фото @Bodegacats_ #10 Королевский кот / Фото @Bodegacats_ Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina® , разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности. #11 Милый рыжий работник / Фото @Bodegacats_ #12 Пушистый арбузик / Фото @Bodegacats_ #13 На страже покоя / Фото @Bodegacats_ #14 На торговле мышь съел / Фото @Bodegacats_ #15 Ростом не вышел / Фото @Bodegacats_ #16 Главная ценность в магазине / Фото @Bodegacats_ #17 Заснул на работе / Фото @Bodegacats_ #18 Сладкая конфета / Фото @Bodegacats_ #19 Ну просто красавец / Фото @Bodegacats_ Курьез Стала мемом: овцу спасли из ямы, а через 4 секунды она упала туда снова #20

Этот магазин точно принадлежит коту / Фото @Bodegacats_