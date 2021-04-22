Эти коты чувствуют себя хозяевами в маленьких магазинах: забавные фото
Аккаунт в Твиттере собирает фотографии котов, живущих в маленьких магазинах. Эти забавные животные чувствуют себя там полноправными властителями.
Источник:Boredpanda
Владельцы бизнесов нередко "нанимают" на работу котов, чтобы те боролись с грызунами. Креативный пользователь сети по имени Робб Хитс запустил проект Bodega Cats, в котором собирает милые и забавные фотографии котов, которые работают в магазинах.
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#1
Лежу, где хочу / Фото @Bodegacats_
#2
Кот появился неожиданно / Фото @Bodegacats_
#3
Удобное место / Фото @Bodegacats_
#4
Контролирует соблюдение социальной дистанции / Фото @Bodegacats_
#5
"Внимание, эта территория находится под круглосуточным видеонаблюдением" / Фото @Bodegacats_
#6
Котенок с рынка / Фото @Bodegacats_
#7
Полочка для кота / Фото @Bodegacats_
#8
Надпись на табличке: "Никаких животных" / Фото @Bodegacats_
#9
Сделал себе место / Фото @Bodegacats_
#10
Королевский кот / Фото @Bodegacats_
#11
Милый рыжий работник / Фото @Bodegacats_
#12
Пушистый арбузик / Фото @Bodegacats_
#13
На страже покоя / Фото @Bodegacats_
#14
На торговле мышь съел / Фото @Bodegacats_
#15
Ростом не вышел / Фото @Bodegacats_
#16
Главная ценность в магазине / Фото @Bodegacats_
#17
Заснул на работе / Фото @Bodegacats_
#18
Сладкая конфета / Фото @Bodegacats_
#19
Ну просто красавец / Фото @Bodegacats_
Курьез Стала мемом: овцу спасли из ямы, а через 4 секунды она упала туда снова
#20
Этот магазин точно принадлежит коту / Фото @Bodegacats_
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