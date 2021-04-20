Коты, которые заставили владельцев забыть о личном пространстве: фото, вызывающие смех
Четвероногие муркотуны еще и как умеют привлекать к себе внимание. Предлагаем подборку забавных котиков, которые мешают своим хозяевам работать из дома.
Источник:AdMe
Если вы во время карантина вынуждены были работать из дома, то точно знаете, что коту всегда есть дело до того, что происходит у вас на экране и на рабочем столе. Лечь на ноутбук или мышку, отправить в рабочий чат сообщения типа "воцуотоа314" – это они умеют замечательно.
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Ты точно не будешь играть со мной?
Фото Reddit
Когда работаешь на швейной фабрике
А твой руководитель очень строгий и не сводит с тебя глаз / Фото Reddit
Работник фотоцентра
Работает, не покладая лапок / Фото Reddit
Этот кот совсем не против
Чтобы человек поработал из его дома / Фото Reddit
Я вижу, ты собрался поработать
Фото Reddit
Кот взял и вмешался в конференцию
Как перестать смеяться? / Фото Reddit
Эти коты мешали работать
Но проблему решили с помощью коробок / Фото Pikabu
Команда специалистов
Всегда помогут в трудной ситуации / Фото Reddit
Ты там точно не смешала белое и цветное белье?
Строгий надзиратель за порядком в доме / Фото Pikabu
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Эта кошка любит подглядывать
Выглядит мило и одновременно немного страшно / Фото Reddit
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