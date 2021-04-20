Четвероногие муркотуны еще и как умеют привлекать к себе внимание. Предлагаем подборку забавных котиков, которые мешают своим хозяевам работать из дома.

Если вы во время карантина вынуждены были работать из дома, то точно знаете, что коту всегда есть дело до того, что происходит у вас на экране и на рабочем столе. Лечь на ноутбук или мышку, отправить в рабочий чат сообщения типа "воцуотоа314" – это они умеют замечательно.

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Ты точно не будешь играть со мной?



Фото Reddit

Когда работаешь на швейной фабрике



А твой руководитель очень строгий и не сводит с тебя глаз / Фото Reddit

Работник фотоцентра



Работает, не покладая лапок / Фото Reddit

Этот кот совсем не против



Чтобы человек поработал из его дома / Фото Reddit

Я вижу, ты собрался поработать



Фото Reddit

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Кот взял и вмешался в конференцию



Как перестать смеяться? / Фото Reddit

Эти коты мешали работать



Но проблему решили с помощью коробок / Фото Pikabu

Команда специалистов



Всегда помогут в трудной ситуации / Фото Reddit

Ты там точно не смешала белое и цветное белье?



Строгий надзиратель за порядком в доме / Фото Pikabu

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Эта кошка любит подглядывать