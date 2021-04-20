Хозяйка собаки породы ши-тцу опубликовала видео, где животное улыбается. Собачка собрала миллионы просмотров, а ролик с ней стал вирусным.

Женщина по имени Сара Джейн Бальбидадес опубликовала в сети видео, на котором ее восьмимесячный любимец улыбается, когда видит свою хозяйку. Никто и не подозревал, что ролик станет вирусным.

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Ши-тцу по кличке Луфи был на процедурах по уходу за шерстью в грумера. Когда хозяйка пришла забирать собаку, он увидел ее в окне. Реакция щенка – непревзойденная.



У этой собаки действительно человеческая улыбка / Фото News Flare

Когда Луффи увидел меня, он так заулыбался, – рассказывает Сара Джейн.

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Хозяйка даже извинилась перед собакой за то, что оставила его у грумеров так надолго.

Видео улыбающегося пса стало вирусным в сети. Сейчас его посмотрели почти 13 миллионов пользователей. Луфи собрал 2,7 миллиона лайков в тиктоке.