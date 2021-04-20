Хазяйка собаки породи ші-тсу опублікувала відео, де він посміхається. Песик завоював мільйони переглядів, а ролик із ним став вірусним.

Жінка, на ім'я Сара Джейн Бальбідадес опублікувала в мережі відео, на якому її восьмимісячний улюбленець посміхається, коли бачить свою хазяйку. Ніхто й не підозрював, що ролик стане вірусним.

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Ши-тцу на прізвисько Луфі був на процедурах із догляду за шерстю у грумера. Коли хазяйка прийшла забирати собаку, він побачив її у вікні. Реакція песика – неперевершена.



У цього собаки справді людська посмішка / Фото News Flare

Коли Луффі побачив мене, він так заусміхався, – розповідає Сара Джейн.

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Хазяйка навіть вибачилася перед собакою за те, що залишила його у грумерів так надовго.

Відео про усміхненого пса стало вірусним в мережі. Зараз його переглянули майже 13 мільйонів користувачів. Луфі назбирав 2,7 мільйона лайків у тіктоці.

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