Интересный факт – есть люди, которые изучают... котов. Их профессия называется "фелинологи". Такие специалисты утверждают, что могут понять, чего хочет кошка, послушав ее мяуканье.

Хозяевам четвероногих также не помешает изучить "кошачий словарь". Это облегчит жизнь с кошкой в одном доме и поможет лучше понимать потребности своего любимца.

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Как кошки общаются с нами звуками



Четвероногие общаются не только звуками, но и языком тела / Фото Unsplash

Короткое "мяу" означает "привет". Если кошка повторяет "мяу" раз за разом, это значит, что она очень обрадовалась, что вы пришли. Долгое и протяжное "мяу", которое звучит довольно спокойно, значит просьбу. Кошка просит вас открыть дверь или сделать еще что-то. Если длинное мяу звучит на низкой ноте – кошке что-то не нравится. Если на высокой – животное демонстрирует страх или боль. Мурлыканье – знак того, что кот доволен, сыт и ему комфортно. Если кот урчит, он доволен жизнью. Но иногда кошки могут с помощью мурлыканья успокаивать себя: например, во время болезни, или когда нервничают.

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

В "кошачий словарь" входят не только звуки, но и поведение четвероногих.

Как коты общаются языком тела



Язык тела кошек может рассказать об их чувствах / Фото Unsplash

Поднятый хвост говорит о том, что кот доволен. Если хвост слегка дрожит – животное очень радо вас видеть. Если кот поднимает и распушивает хвост – он демонстрирует агрессию и готовность к нападению. Если хвост зажат между лапами – кот боится. Хвост, что движется из стороны в сторону – признак недовольства. После этого кот может укусить или убежать. Если кот трется о ноги хозяина – так он демонстрирует симпатию, приветствует вас и говорит, что соскучился. А еще пушистики таким образом метят вас, как свою территорию. Кошка нюхает лицо – так животное хочет убедиться, что это ее владелец. Если же потом она прячет голову у вас под подбородком или под мышкой – значит, все-таки узнала вас.

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