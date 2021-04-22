Кошачий словарь: как пушистики общаются с нами
Интересный факт – есть люди, которые изучают... котов. Их профессия называется "фелинологи". Такие специалисты утверждают, что могут понять, чего хочет кошка, послушав ее мяуканье.
Источник:Duck.show
Хозяевам четвероногих также не помешает изучить "кошачий словарь". Это облегчит жизнь с кошкой в одном доме и поможет лучше понимать потребности своего любимца.
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Как кошки общаются с нами звуками
Четвероногие общаются не только звуками, но и языком тела / Фото Unsplash
- Короткое "мяу" означает "привет". Если кошка повторяет "мяу" раз за разом, это значит, что она очень обрадовалась, что вы пришли.
- Долгое и протяжное "мяу", которое звучит довольно спокойно, значит просьбу. Кошка просит вас открыть дверь или сделать еще что-то. Если длинное мяу звучит на низкой ноте – кошке что-то не нравится. Если на высокой – животное демонстрирует страх или боль.
- Мурлыканье – знак того, что кот доволен, сыт и ему комфортно. Если кот урчит, он доволен жизнью. Но иногда кошки могут с помощью мурлыканья успокаивать себя: например, во время болезни, или когда нервничают.
В "кошачий словарь" входят не только звуки, но и поведение четвероногих.
Как коты общаются языком тела
Язык тела кошек может рассказать об их чувствах / Фото Unsplash
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Поднятый хвост говорит о том, что кот доволен. Если хвост слегка дрожит – животное очень радо вас видеть. Если кот поднимает и распушивает хвост – он демонстрирует агрессию и готовность к нападению. Если хвост зажат между лапами – кот боится. Хвост, что движется из стороны в сторону – признак недовольства. После этого кот может укусить или убежать.
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Если кот трется о ноги хозяина – так он демонстрирует симпатию, приветствует вас и говорит, что соскучился. А еще пушистики таким образом метят вас, как свою территорию.
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Кошка нюхает лицо – так животное хочет убедиться, что это ее владелец. Если же потом она прячет голову у вас под подбородком или под мышкой – значит, все-таки узнала вас.
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Коты – очень интересные существа с целым спектром чувств и эмоций. Ваши четвероногие могут придумывать собственные сигналы, которыми хотят о чем-то сообщить. Поэтому будьте внимательны к своим любимцам и они будут дарить вам немало позитива.
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