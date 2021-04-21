Независимо от того, являетесь ли вы опытным владельцем домашнего животного или только недавно им стали, поездка к ветеринару может стать стрессовой. Любимец может нервничать, вести себя непривычно, а вы – растеряться.

Если ваше внимание легко отвлечь выходками вашего питомца или вы нервничаете у врачей, лучше составьте ориентировочный план вопросов о вашем животном.

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Нервничать нормально, иметь перечень вопросов – удобно

Доктор Лени Каплан – преподавательница в Cornell's Small Animal Community Practice – заявила, что владельцы не должны чувствовать себя неловко, приходя со списком вопросов. Мол, у ветеринаров тоже есть домашние животные, и они часто сталкиваются с теми проблемами, с которыми и клиенты. Ставить вопрос о любимце и пытаться узнать важные вещи о его здоровье – это действительно хорошо.

Предлагаем краткий список вопросов, которые владельцам животных нужно ставить ветеринару во время приема.

1. Чем я должен кормить своего питомца

Ваш ветеринар может подсказать, какая именно пища идеально подходит для возраста, породы, размера и уровня активности вашего питомца. К тому же может скорректировать меню любимца, в зависимости от состояния его шерсти, кожи, когтей, предварительно их осмотрев.

Чтобы не гадать между рядами ярких упаковок и не переводить пищу зря, стоит спросить совета ветеринара.

2. В норме ли вес моего любимца

Оценить вес питомца может быть трудно, если он пушистый. Еще труднее заметить изменения в весе, когда мы ежедневно видим своих домашних животных. Увеличение веса может подвергать животных риску диабета и сердечных заболеваний. Не говоря уже о сокращении продолжительности жизни, согласно исследованию в Journal of Veterinary Internal Medicine.

Недостаток веса, наоборот, может указывать на паразитарную инфекцию или хронические заболевания. Поэтому спросите у своего ветеринара о том, что означают изменения в весе вашего любимца и есть его вес нормальным.



Стоит спросить о том, в норме ли вес любимца / Фото с Pixabay

3. Сколько упражнений нужно моей животному

Упражнения помогают людям связываться со своими домашними животными, снижают их вес и укрощают проблемы с поведением.

Хотя все домашние животные требуют ежедневных физических упражнений, специалисты соглашаются, что их количество зависит от возраста, породы и истории болезни.

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Щенки, которые в течение дня получают короткие энергетические вспышки, нуждаются в нескольких ежедневных игровых сеансах или коротких прогулках. Но сидящим взрослым собакам, таким как чихуахуа и доги, может потребоваться меньше физической и психической стимуляции. Большинству комнатных кошек нужно около 30 минут игры в день, разделенных на два сеанса.

Ветеринар может предложить режим физических упражнений, подходящий для вашего питомца, а также предупредительные признаки перенапряжения. Так вы будете знать, когда наступает время для охлаждения.