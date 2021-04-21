5 вопросов, которые нужно задать ветеринару
Независимо от того, являетесь ли вы опытным владельцем домашнего животного или только недавно им стали, поездка к ветеринару может стать стрессовой. Любимец может нервничать, вести себя непривычно, а вы – растеряться.
Источник:The New York Times
Если ваше внимание легко отвлечь выходками вашего питомца или вы нервничаете у врачей, лучше составьте ориентировочный план вопросов о вашем животном.
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Нервничать нормально, иметь перечень вопросов – удобно
Доктор Лени Каплан – преподавательница в Cornell's Small Animal Community Practice – заявила, что владельцы не должны чувствовать себя неловко, приходя со списком вопросов. Мол, у ветеринаров тоже есть домашние животные, и они часто сталкиваются с теми проблемами, с которыми и клиенты. Ставить вопрос о любимце и пытаться узнать важные вещи о его здоровье – это действительно хорошо.
Предлагаем краткий список вопросов, которые владельцам животных нужно ставить ветеринару во время приема.
1. Чем я должен кормить своего питомца
Ваш ветеринар может подсказать, какая именно пища идеально подходит для возраста, породы, размера и уровня активности вашего питомца. К тому же может скорректировать меню любимца, в зависимости от состояния его шерсти, кожи, когтей, предварительно их осмотрев.
Чтобы не гадать между рядами ярких упаковок и не переводить пищу зря, стоит спросить совета ветеринара.
2. В норме ли вес моего любимца
Оценить вес питомца может быть трудно, если он пушистый. Еще труднее заметить изменения в весе, когда мы ежедневно видим своих домашних животных. Увеличение веса может подвергать животных риску диабета и сердечных заболеваний. Не говоря уже о сокращении продолжительности жизни, согласно исследованию в Journal of Veterinary Internal Medicine.
Недостаток веса, наоборот, может указывать на паразитарную инфекцию или хронические заболевания. Поэтому спросите у своего ветеринара о том, что означают изменения в весе вашего любимца и есть его вес нормальным.
Стоит спросить о том, в норме ли вес любимца / Фото с Pixabay
3. Сколько упражнений нужно моей животному
Упражнения помогают людям связываться со своими домашними животными, снижают их вес и укрощают проблемы с поведением.
Хотя все домашние животные требуют ежедневных физических упражнений, специалисты соглашаются, что их количество зависит от возраста, породы и истории болезни.
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Щенки, которые в течение дня получают короткие энергетические вспышки, нуждаются в нескольких ежедневных игровых сеансах или коротких прогулках. Но сидящим взрослым собакам, таким как чихуахуа и доги, может потребоваться меньше физической и психической стимуляции. Большинству комнатных кошек нужно около 30 минут игры в день, разделенных на два сеанса.
Ветеринар может предложить режим физических упражнений, подходящий для вашего питомца, а также предупредительные признаки перенапряжения. Так вы будете знать, когда наступает время для охлаждения.
Сколько собачкам нужно играть, лучше знает ветеринар / Фото с Unsplash
4. В каком состоянии зубы и десны моего любимца
Домашние животные умеют скрывать боль, поэтому некоторые владельцы могут не заметить стоматологическую проблему. Зловонное дыхание, гниение зубов или потеря аппетита может означать заболевания пародонта или, что еще хуже, инфекцию в сердце, известную как эндокардит.
Врач вашего домашнего любимца проверит наличие ранних признаков заражения и предложит пересмотренный план лечения.
5. Какова стоимость лечения
Возможно, для кого-то этот вопрос будет неудобным, однако его следует поставить заранее. Чтобы потом, в случае если средств не хватит, не было еще более неудобно. Владельцы домашних животных доверяют ветеринарам и готовы платить деньги, лишь бы их любимцы были здоровыми.
Однако рекомендации врачей не всегда всем доступными. Если вы сомневаетесь по поводу того, что сможете "потянуть" определенную процедуру – лучше сразу предупредите об этом ветеринара. После вы сможете договориться об экономически эффективном план лечения.
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