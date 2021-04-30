На популярному ресурсі Reddit існує група "Absolute Units" ("Абсолютні одиниці" – переклад 24 канал). У ній публікують неймовірні фото величезних тварин, рослин і навіть дітей. Ділимося із вами вражаючими фотографіями домашніх та диких тварин, опублікованими у цій групі.

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Один і той же кінь з різницею у 5 років

З віком ці коні породи сірий першерон стають світліше
З віком коні породи "сірий першерон" стають світліше / Фото Reddit

Монстр мейн-кун

Кіт у 8 тижнів і в 4 роки
Кіт у 8 тижнів і в 4 роки / Фото Reddit

Розкішний кінь

Цей звір схожий на танк
Цей звір схожий на танк / Фото Reddit

Величезний хвіст

Цей хвіст заслуговує на окреме фото
Цей хвіст заслуговує на окреме фото / Фото Reddit

Сувора вівця

З кумедним виразом мордочки
З кумедним виразом мордочки / Фото Reddit

Неймовірний пес

Удвічі більший за свою власницю
Удвічі більший за свою власницю / Фото Reddit

Велетень

Складно повірити, що такий кіт існує
Складно повірити, що такий кіт існує / Фото Reddit

Не надто великий, але надто пухнастий

Пудель, шерсть якого вражає
Пудель, шерсть якого вражає / Фото Reddit

Ведмідь чи собака


А ви як думаєте? /  Фото Reddit

Обід ламантинів


Ці гігантські красені їдять батат / Фото Reddit

Тигрова риба-голіаф

Вражає своєю величезною пащею
Вражає своєю величезною пащею / Фото Reddit

Собака-вовк

​Таким став цей пес у 2 роки
Таким став цей пес у 2 роки / Фото Reddit

Пухнастий котик

​Мейн-кун вражає своїм розміром
Мейн-кун вражає своїм розміром / Фото Reddit

Велика єхидна

​Ця вражаюча тваринка потрапила до ветеринарної клініки, але з нею все добре
Ця вражаюча тваринка потрапила до ветеринарної клініки, але з нею все добре / Фото Reddit

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Халк, гігантський пітбультер'єр

Розкішний пес
Розкішний пес / Фото Reddit

Чудові щічки

Цього кота так і хочеться погладити
Цього кота так і хочеться погладити / Фото Reddit