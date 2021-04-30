Тримати голову над водою вартувало собаці величезних зусиль. Єдиною надією та опорою був виступ на камені, за який песик час від часу чіплявся лапками.

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Коли лапи втомлювалися, собака плавав довкола й знову повертався до виступу. Скільки ще він би зумів так протриматися – не знає ніхто.



Пес чіплявся папами за маленький виступ / Скриншот / Animal Aid Unlimited

На відео видно, що тварина була вже повністю знесилена. Час від часу вода накривала її з головою. Тому допомога надійшла ледь не в останній момент.

На порятунок собаці прийшли волонтери з індійської зоозахисної організації Animal Aid Unlimited.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.



Рятувальники спустилися у колодязь за собакою / Скриншот / Animal Aid Unlimited

Небайдужі чоловіки роздобули альпіністське спорядження й один із них спустився за собакою. Той був такий слабкий, що навіть не боявся підійматися у великому сачку для риби.

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На щастя, собаку змогли врятувати / Скриншот / Animal Aid Unlimited

Собаку не тільки врятували з води, а й відвезли до притулку. Завдяки добрий людям цей песик отримав друге життя.

Подивіться зворушливе відео про порятунок собаки