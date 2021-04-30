Правда, в роли домашних помощников гончие собаки выступают только на фото. Впрочем, кто знает, не научатся ли они по-настоящему выполнять задачи своей хозяйки.

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Собаки-помощницы

Американка имеет трех гончих: двух собак породы венгерская выжла Рокси и Река и веймаранера Райли. Дело в том, что владелица трех собачек – Линда Куш – в прошлом была дрессировщицей и вышла на пенсию.



Линда и три ее гончие собаки / Фото с The Sun

Поэтому она знает, как сделать идеальные фото со своими любимицами. Линда отмечает: девочки настолько послушны, что выполняют ее команды без дополнительных поощрений. Они свободно чувствуют себя в доме и не нуждаются в поводке на съемках.



Драматическая Райли у зеркала / Фото с The Sun

Пользователи соцсетей полюбили такие фотографии домашних животных, поэтому Линда придумывает для своих собачек каждый раз новое домашнее задание.

Собачка Рокси умеет пользоваться человеческим туалетом, поэтому ей досталось его уборка.



Рокси достался самый тяжелый участок уборки / Фото с The Sun



"Уборку комнат вызвали"? / Фото с The Sun



Фото лучшего рабочего недели / Фото с The Sun

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.