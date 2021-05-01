Кошка вскоре присоединится к двум овчаркам Чемпу и Мейджору. Об этом супруги Байдены рассказали во время эксклюзивного интервью с Крейгом Мелвином на телеканале NBC.

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О конкретном времени, когда новая любимица присоединится к семье, пока информации нет. Джилл Байден, удерживая интригу, отметила, что всему свое время. Впрочем, она раскрыла пол будущей любимицы – это будет девочка.

Мейджор прошел обучение

Мейджор – овчарка Байдена, которая недавно покидала Белый дом. Он прошел дополнительный тренинг, который должен был помочь ему адаптироваться к жизни в администрации президента.

Джо Байден отметил: Мейджор хорошо с ним справился и может возвращаться в Белый дом. Супруги отметили: он проходил реабилитацию вместе с кошками, поэтому встреча с новой любимицей должна пройти хорошо.



Мейджор (спереди) и Чемп (сзади) на прогулке / Скриншот с видео NBCNews

Овчарки Чемп и Мейджор присоединились к семье Байден в Белом доме в январе 2021 года. Мейджор стал первой собакой из приюта, который поселился в резиденции президента. Однако акклиматизация в Белом доме далась ему тяжело и он дважды кусал персонал. Поэтому его отправляли на перевоспитание.

Чемп жил там и раньше, когда Байден был вице-президентом Барака Обамы.

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Коты в Белом доме

Последним президентом США, который держал кошку в Белом доме, был Джордж Буш-младший. Черная кошка Индия жила в семье 43-го президента 18 лет. Президентский дом она делила вместе с шотландскими терьерами Барни и мисс Бизли.



Индия и шотландские терьеры Бушей / Фото Пола Морса для Белого дома

Кошки в Белом доме также были у президентов Джимми Картера и Билла Клинтона. У дочери Джимми Картера была сиамская кошечка по имени Мисти Маларки Инь Янь, а у Билла Клинтона и его семьи – кот по имени Сокс.



Кот Клинтонов Сокс / Фото AP

Традиции держать питомцев в Белом доме уже более ста лет. Она прерывалась лишь на время президентства Дональда Трампа. Он рассказывал, что у него нет времени на животных.

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