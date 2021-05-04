Необычное явление заметили ученые, исследующие жизнь животных на западе Северной Америки. Благодаря деятельности мустангов и ослов, жители пустынь Сонора и Мохаве могут тратить меньше времени на поиск воды.

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А еще наличие водопоя снижает количество конфликтов. Теперь животным не нужно бороться за доступ к воде.



Животные у колодца / Скриншот / Erick Lundgren

Ученые назвали крупных травоядных животных экосистемными инженерами . Они не только выкапывают колодцы, обеспечивающие других животных водой. Также эти звери прореживают леса, укорачивают высокую траву, не дают степям и саваннам зарастать кустарником.

Исследователь Эрик Лундгрен вместе с командой специалистов установили фотоловушки в пустынях Сонора и Мохаве. Благодаря камерам удалось установить, что к колодцам приходят 59 видов животных. Среди них, конечно, ослы и мустанги, представители которых и выкопали эти источники воды.

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Ослы копают колодцы / Скриншот / Erick Lundgren

Четвероногие инженеры приносят пользу не только животным, но и растениям. Вблизи колодцев начинают расти тополя, ивы и другие деревья.

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