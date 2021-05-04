Незвичне явище помітили науковці, які досліджують життя тварин на заході Північної Америки. Завдяки діяльності мустангів та ослів, мешканці пустель Сонора та Мохаве можуть витрачати менше часу на пошук води.

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А ще наявність водопою знижує кількість конфліктів. Тепер тваринам не потрібно битися за доступ до води.



Тварини біля колодязя / Скриншот / Erick Lundgren

Вчені назвали великих травоїдних тварин екосистемними інженерами. Вони не тільки викопують колодязі, що забезпечують інших тварин водою. Також ці звірі проріджують ліси, укорочують високу траву, не дають степам та саванам заростати чагарниками.

Дослідник Ерік Лундгрен разом із командою фахівців встановили фотопастки в пустелях Сонора та Мохаве. Завдяки камерам вдалося встановити, що до колодязів приходять 59 видів тварин. Та, звісно, осли й мустанги, представники яких і викопали ці джерела води.

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Осли копають криницю / Скриншот / Erick Lundgren

Чотириногі інженери приносять користь не тільки тваринам, а й рослинам. Поблизу колодязів починають рости тополі, верби й інші дерева.

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