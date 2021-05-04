Стівен народився на фермі у Західному Йоркширі. Маленьке ягнятко було паралізоване інфекцією.

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Ягня, яке живе з протезом

Спочатку Стівен народився здоровим, але наступного дня, коли ягнят висадили на поле, власники ферми побачили, що мама кинула його. Коли його знайшли, то помітили, що у нього відмовили задні ноги. Його одразу ж повезли до ветеринара, де фермери дізналися невтішний діагноз.

Інфекція у Стівена спричинила спінальний абсцес і утворився гній. Як наслідок у ягняти паралізувало задні ноги, і його потрібно було присипляти. Втім, такий варіант не розглядала його хазяйка – вона працює зі спортсменами з інвалідністю, тому інклюзивність для неї – не проблема.

Нам сказали, що ми повинні його приспати, але коли я працюю зі спортсменами з інвалідністю, я ніяк не можу відмовитись від когось через інвалідність. Я була впевнена, що ми можемо щось зробити,

– розповіла власниця ферми Дженет.

Стівену поставили біонічний протез: такий, який використовують за інвалідності у собак. Його недієздатні ніжки замінюють колеса, які кріпляться до тільця еластичними ґумками і стрічками.



Стівен, як і всі інші ягнята, проживає на фермі / Фото The Sun

Єдина справжня проблема, розповідають фермери, полягає в тому, що він не може відпочивати з протезом. Тому він підходить до людей, смикає їх і так просить зняти протез. Тоді він може лягти відпочити.



Щоб Стівен міг відпочити, йому спершу потрібно зняти протез / Фото The Sun

Він справді дивовижний. Можна сказати, йому пощастило мати нас, але я думаю, що нам пощастило мати його,

– розповідає фермерка.

Жінка заявляє: буде і надалі утримувати Стівена своїм домашнім улюбленцем на фермі. Коли він стане старшим, то його зможуть використовувати в селекційній програмі. Про відмову від Стівена не може бути і мови.



Стівен та інші ягнята на фермі / Фото The Sun Стівен та інші ягнята на фермі / Фото The Sun

"Це просто свідчить про те, що інвалідність не заважає жити як найкраще", – підсумовує Дженет.

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