Стивен родился на ферме в Западном Йоркшире. Маленький ягненок был парализован инфекцией.

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Ягненок, который живет с протезом

Сначала Стивен родился здоровым, но на следующий день, когда ягнят высадили на поле, владельцы фермы увидели, что мама бросила его. Когда его нашли, то заметили, что у него отказали задние ноги. Его сразу же повезли к ветеринару, где фермеры узнали неутешительный диагноз.

Инфекция у Стивена вызвала спинальный абсцесс и образовался гной. В результате у ягненка парализовало задние ноги, и его нужно было усыплять. Впрочем, такой вариант не рассматривала его хозяйка – она ​​работает со спортсменами с инвалидностью, и инклюзивность для нее – не проблема.

Нам сказали, что мы должны его усыпить, но когда я работаю со спортсменами с инвалидностью, я никак не могу отказаться от кого-то по инвалидности. Я была уверена, что мы можем что-то сделать,

– рассказала владелица фермы Дженет.

Стивену поставили бионический протез: такой, который используется при инвалидности у собак. Его недееспособные ножки заменяют колеса, которые крепятся к тельцу эластичными резинками и лентами.



Стивен, как и все остальные ягнята, проживает на ферме / Фото The Sun

Единственная настоящая проблема, рассказывают фермеры, заключается в том, что он не может отдыхать с протезом. Поэтому он подходит к людям, дергает их и так просит снять протез. Тогда он может лечь отдохнуть.



Чтобы Стивен мог отдохнуть, ему сначала нужно снять протез / Фото The Sun

Он действительно удивительный. Можно сказать, ему повезло иметь нас, но я думаю, что нам повезло иметь его,

– рассказывает фермер.

Женщина заявляет: будет и в дальнейшем удерживать Стивена своим домашним животным на ферме. Когда он станет старше, то его смогут использовать в селекционной программе. Об отказе от Стивена не может быть и речи.