В США собака породы золотистый ретривер проглотил наушники AirPods вместе с зарядным кейсом. Чтобы достать наушники, собачку пришлось экстренно прооперировать.

Наушники внутри собачки могли повредить его органы. Особую опасность несла кислота от зарядного устройства.

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Как собака проглотила наушники

Золотистый ретривер Джимми праздновал свою первую Пасху. В честь праздника ему подарили собачьи лакомства в виде пасхального яйца. Он очень радовался, прыгал и бегал вокруг. Его хозяйка – 22-летняя Рейчел Хик – снимала все на видео для инстаграма.



Рейел хотела угостить Джимми пасхальными лакомствами / Фото с VetsNow

Она и не заметила, как с ее кармане выпал кейс с наушниками AirPods. Зато заметил Джимми и проглотил. Он подумал, что белая небольшая коробочка и есть его лакомством. Когда увидел испуг в глазах владелицы, виноватым взглядом посмотрел и вроде так и говорил "Я сделал что-то не то?".

Тогда Рэйчел сломя голову полетела к ветеринару на экстренный осмотр. Джимми сделали рентген, на котором было четко видно наушники.



Желудок Джимми с наушниками / Фото с VetsNow

После обсуждения с хозяевами Джимми дежурный ветеринар решил оперировать собаку. Особую угрозу нес зарядной кейс от AirPods. Кислота, содержащаяся в аккумуляторе, могла навредить Джимми.

Золотистого ретривера успешно прооперировали. Наушники быстро вынули: к удивлению многих они оказались в абсолютно рабочем состоянии, а индикатор мощности даже мигал в желудке Джимми.

После операции Джимми несколько дней вынужден ходить в специальном колпаке, чтобы не трогать операционные швы. Сейчас с собачкой все в порядке и он и такой же активный, как раньше.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.