Як з'явилися коти, що схожі на перевертнів
Це дуже молода порода: точні дані про появу на світ перших таких кошенят різняться, однак вони вписуються у часовий проміжок 10 – 15 років тому.
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Зазвичай кажуть про 2010 рік, коли американська заводчиця Патті Томас вирішила показати фахівцям зі сфінксів – подружжю Гоббл – дивних кошенят, яких народила звичайна чорна киця.
Як потім розповідала Патті, її короткошерста улюблениця час від часу приносила подібне слабке, як здавалося, потомство і декількома роками раніше. Просто на ті виводки вона не звернула особливої уваги.
На перших "слабких" кошенят власниця не звернула уваги / Фото Brittney Gobble
Джон Гоббл дійшов висновку, що нерозривного зв'язку цих кошенят зі сфінксами немає. Відтак став ретельніше їх досліджувати і віддав науковцям. Усі кошенята були обстежені ветеринарами, проте не було виявлено ніяких генетичних захворювань, шкірних патологій та захворювань, що викликають часткове облисіння.
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Сфінкс- і рекс-мутації, так само як і передбачувані патології в котячому організмі, не підтвердилися, що сподвигло заводчиків на подальші дослідження.
Щоб довести, що за зовнішній вигляд відповідає виявлений в ході генетичних досліджень загальний ген, були проведені схрещування котів незвичайного виду зі звичайними котами. Для цього взяли особин з різних виводків.
Ликої не мали проблем зі шкірою і були абсолютно здорові / Фото Brittney Gobble
У 2011 році в ході цієї роботи народилася кішечка, яку назвали Даціана. Відтак вдалося встановити, що за мутацію відповідає рецесивний ген.
При виборі назви нової породи коливалися між двома варіантами: кіт-опосум (як хотіла Патті Томас) і Lykoi (з грецької – вовк або кіт-перевертень). Прижився другий, і вже під ім'ям Lykoi в 2012 році тварин зареєстрували на їх батьківщині, в США.
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Тепер ликої офіційно визнані Міжнародною асоціацією кішок The cat fanciers` association. Породу там характеризують як таку, що розвивається.
Вважається, що в світі є усього лише близько двох десятків виводків кішок-перевертнів, і майже всі вони зосереджені в Америці.
З грецької Lykoi – це "вовк" / Фото Brittney Gobble
Зовнішність ликоя
Лікой сподобається любителям кіно в жанрі горор: пронизливий погляд круглих очей і обличчя перевертня, який застиг на половині метаморфози.
Визначальні риси ликоя – повна відсутність підшерстя і наявність білого остьового волосся, що називається "рон". Така структура волосся є лише у коней і собак.
Шерсть ликоїв називають "сіль з перцем" або чалою – так характеризують забарвлення типових ликоїв, в шерсті яких перемежовуються білі (сиві) і чорні остьові волосини. До появи ликоя чалими могли бути тільки коні.
Кошенята зазвичай народжуються з суцільною чорною шерстю, яку лише після першого линяння починає "розбавляти" біле волосся. Уже з народження у малюків немає волосся на верхній частині вух (зовні), навколо очей, в зоні підборіддя і біля носа.
Ликої дуже часто і рясно линяють / Фото Brittney Gobble
Стандарти породи
Порода досі перебуває в розробці, хоча попередні вимоги до зовнішності ликоя вже відомі.
- дорослий кіт важить від 3,5 до 4,5 кілограмів, кішка трохи менше – від 2 до 3,5 кілограмів;
- основне забарвлення – сиво-чорний (чалий), коли темно-чорне волосся (від 30% до 70%) поєднується з білим, розосередженим по всьому корпусу;
- найбільш волохаті частини тіла ликоя – спина, шия, голова і боки;
- шерсть дуже рідка, майже повністю змінюється в період линяння.
Ці напівоблізлі тваринки інтенсивно линяють, причому випадіння волосся не обов'язково пов'язане з сезоном. Кішка то лисіє, то обростає кілька разів за рік: при цьому нова шерсть може бути темнішою або, навпаки, світлішою за стару. Волосся може з'явитися на тих ділянках, де не росло раніше.
Частина мордочки ликоя завжди залишатиметься лисою / Фото Brittney Gobble
Характер ликоя
Кішку-перевертня відрізняє підвищена жвавість в поєднанні з незвичайним інтелектом. Помічено, що в порівнянні з тими ж сфінксами, ликої швидше дорослішають, що не заважає їм практично до пенсійного віку радіти будь-яким забавам і рухливим іграм.
Ці кішки завжди насторожі і готові до переслідування дичини, як хороші мисливські собаки. Через відсутність дикої звірини швидко переключаються на домашнє, особливо пташок і гризунів. З собаками та іншими кішками, як правило, дружать.
Наразі ця порода є дуже рідкісною і майбутніх кошенят бронюють ледь не на роки вперед. У США за одного такого кошеня просять від 1 до 3 тисяч доларів.