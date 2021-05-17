Розповідаємо про те, як має виглядати стандарт породи сіамів, які легенди існують про цих котів на їхній батьківщині та який у них характер. 

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Як з'явилася порода "сіамський кіт"

Країна походження породи – Таїланд, який колись мав назву Сіам. Відтак котів цієї породи називають не тайськими, а сіамськими. Вважається, що сіамська порода кішок з'явилася понад 600 років тому. У давнину ця  порода цінувалася дуже високо, тому дозволити собі її могли тільки особи королівської крові.

У Національній бібліотеці Таїланду зберігається унікальний старовинний манускрипт "Tamra Maew" – "Трактат про кішок". На думку вчених, дата написання цього твору 1350 – 1767 роки. Власне головними героями цієї книги є сіамські кішки.

Сіамські коти історія
Колись мати сіамського кота могли тільки королі / Фото з Unsplash

У другій половині ХІХ століття правитель Сіаму подарував 50 сіамських кішок високопоставленим особам у Європі. 1870 році англійський консул привіз до Лондона із Бангкоку цей незвичний дар.

Витончені кішки з незвичним забарвленням шубки швидко стали дуже популярними у столиці Британської імперії. Зокрема шанувальницею екзотичних кішечок стала королева Вікторія.

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Захоплення породою стало на стільки великим, що у 1901 році був навіть створений британський Клуб сіамських кішок, а у 1902 році був затверджений стандарт породи.

Стандарт породи 

У Всесвітній федерації котів стандарт породи визначений за такими рисами:

  • Кіт середніх розмірів – стрункий і м'язистий. Тіло довге і гнучке.
  • Грудна клітина і плечі не ширші за стегна.
  • Ноги довгі і стрункі, лапи витончені та овальні.
  • Хвіст дуже довгий, збитий, тонкий біля основи і закінчується загостреним кінчиком.
  • Шия довга і струнка.
  • Голова клиноподібна. Клин починається від носа і розширюється з обох боків.

Сіам: стандарт породи
Великі вуха, яскраві очі, клиноподібна голова – основні ознаки сіама / Фото з Unsplash

  • Ніс довгий і прямий, лоб плоский. Профіль злегка вигнутий та опуклий. 
  • Очі мигдалеподібні і злегка похило розташовані, гармоніюють з клиноподібною формою голови. Колір – інтенсивний синій.
  • Шерсть дуже коротка, блискуча і щільно прилягає до тіла. Має шовковисту текстуру і не має підшерстя.
  • Окрас по типу пойнт: на морді у вигляді маски, а також на вухах, лапах і хвості колір темний і яскраво виражений. Ця порода має великий діапазон кольорів: від сніжно-білого до персикового чи смугастого.

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Легенди про заломлений хвіст і косоокість

У багатьох сіамських котів колись були вигнуті хвости і косоокість. Любителі кішок розглядали ці ознаки як небажані і поступово усували їх шляхом селекції. Зрештою так і сталося: наразі ці особливості вважають дефектами породи і ретельно усувають розмноженням.

Однак щодо цих фізичних особливостей колись навіть складали легенди.

Згідно з першою, сіамському коту було доручено охороняти золотий кубок короля. Завжди залишаючись вірними, кіт так міцно стискав посудину хвостом, що перегнув його. До того ж так довго дивився на кубок, що зіниці втратили фокус.

Косоокий сіам
Колись косоокість була стандартом породи, однак зараз – недолік / Фото з aroundpet

Інша легенда стверджує, що заломленому хвосту сіами можуть завдячувати принцесам. Так, історія оповідає, що принцесам у Таїланді було заборонено йти купатися без сіамського кота. Коли ж знатна особа знімала свої прикраси, то вішала їх саме на хвіст свого улюбленця. Одного разу кіт загубив перстень, і відтоді принцеса стала зав'язувати його хвіст у вузлик. Так, хвіст і заломився.

Характер сіамських котів

Сіамську кішку можна впізнати не лише за її класичною зовнішністю, а й за гучною "балакучою" поведінкою. Зазвичай ця порода поводиться як товариський екстраверт і може здіймати надзвичайний галас.

Сіамський кіт
Сіамські коти люблять товариство і увагу / Фото з Unsplash

Головне про поведінку сіамів

  • Сіамські кішки вимагають уваги та хочуть бути справжнім членом сім'ї.
  • Ця кішка не зовсім підійде людям, які цілий день проводять на роботі, оскільки вона не любить лишатися наодинці.
  • Сіамські кішки надзвичайно розумні й потребують розваг.
  • Їм потрібні іграшки та точилки для кігтів, щоб розважатися. 
  • Представників цієї породи навіть можна навчити приносити іграшки.