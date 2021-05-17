Розповідаємо про те, як має виглядати стандарт породи сіамів, які легенди існують про цих котів на їхній батьківщині та який у них характер.

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Як з'явилася порода "сіамський кіт"

Країна походження породи – Таїланд, який колись мав назву Сіам. Відтак котів цієї породи називають не тайськими, а сіамськими. Вважається, що сіамська порода кішок з'явилася понад 600 років тому. У давнину ця порода цінувалася дуже високо, тому дозволити собі її могли тільки особи королівської крові.

У Національній бібліотеці Таїланду зберігається унікальний старовинний манускрипт "Tamra Maew" – "Трактат про кішок". На думку вчених, дата написання цього твору 1350 – 1767 роки. Власне головними героями цієї книги є сіамські кішки.



Колись мати сіамського кота могли тільки королі / Фото з Unsplash

У другій половині ХІХ століття правитель Сіаму подарував 50 сіамських кішок високопоставленим особам у Європі. 1870 році англійський консул привіз до Лондона із Бангкоку цей незвичний дар.

Витончені кішки з незвичним забарвленням шубки швидко стали дуже популярними у столиці Британської імперії. Зокрема шанувальницею екзотичних кішечок стала королева Вікторія.

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Захоплення породою стало на стільки великим, що у 1901 році був навіть створений британський Клуб сіамських кішок, а у 1902 році був затверджений стандарт породи.

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Стандарт породи

У Всесвітній федерації котів стандарт породи визначений за такими рисами:

Кіт середніх розмірів – стрункий і м'язистий. Тіло довге і гнучке.

Грудна клітина і плечі не ширші за стегна.

Ноги довгі і стрункі, лапи витончені та овальні.

Хвіст дуже довгий, збитий, тонкий біля основи і закінчується загостреним кінчиком.

Шия довга і струнка.

Голова клиноподібна. Клин починається від носа і розширюється з обох боків.



Великі вуха, яскраві очі, клиноподібна голова – основні ознаки сіама / Фото з Unsplash

Ніс довгий і прямий, лоб плоский. Профіль злегка вигнутий та опуклий.

Очі мигдалеподібні і злегка похило розташовані, гармоніюють з клиноподібною формою голови. Колір – інтенсивний синій.

Шерсть дуже коротка, блискуча і щільно прилягає до тіла. Має шовковисту текстуру і не має підшерстя.

Окрас по типу пойнт: на морді у вигляді маски, а також на вухах, лапах і хвості колір темний і яскраво виражений. Ця порода має великий діапазон кольорів: від сніжно-білого до персикового чи смугастого.

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Легенди про заломлений хвіст і косоокість

У багатьох сіамських котів колись були вигнуті хвости і косоокість. Любителі кішок розглядали ці ознаки як небажані і поступово усували їх шляхом селекції. Зрештою так і сталося: наразі ці особливості вважають дефектами породи і ретельно усувають розмноженням.

Однак щодо цих фізичних особливостей колись навіть складали легенди.

Згідно з першою, сіамському коту було доручено охороняти золотий кубок короля. Завжди залишаючись вірними, кіт так міцно стискав посудину хвостом, що перегнув його. До того ж так довго дивився на кубок, що зіниці втратили фокус.



Колись косоокість була стандартом породи, однак зараз – недолік / Фото з aroundpet

Інша легенда стверджує, що заломленому хвосту сіами можуть завдячувати принцесам. Так, історія оповідає, що принцесам у Таїланді було заборонено йти купатися без сіамського кота. Коли ж знатна особа знімала свої прикраси, то вішала їх саме на хвіст свого улюбленця. Одного разу кіт загубив перстень, і відтоді принцеса стала зав'язувати його хвіст у вузлик. Так, хвіст і заломився.

Характер сіамських котів

Сіамську кішку можна впізнати не лише за її класичною зовнішністю, а й за гучною "балакучою" поведінкою. Зазвичай ця порода поводиться як товариський екстраверт і може здіймати надзвичайний галас.



Сіамські коти люблять товариство і увагу / Фото з Unsplash

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