Однако у многих владельцев домашних животных возникают опасения или скепсис относительно вакцинации. О важности прививок для любимцев и подготовку к ней 24 канал поговорил с младшим врачом Львовской коммунальной ветеринарной клиники Ольгой Нагорной.

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Подготовка к вакцинации кота

– Когда владельцам котов стоит задуматься о вакцинации. С какого возраста котятам можно делать прививки?

– Все зависит от производителя вакцины. Е сть вакцины, которые подают данные, что осуществление прививки их препаратами возможно уже с 8 – 12 недель жизни котенка. Другие же, например вакцина "Фелоцел", подают как возможную дату начала вакцинации – 12 недель.

Следовательно, о времени для вакцинации стоит заранее спрашивать у ветеринарного врача. Он, зная, какими препаратами обладает, назначает время для прививки.



Ольга работает в ЛКП "Лев" / Фото из ее архива

– Каковы противопоказания для вакцинации? Каких котят точно не стоит вакцинировать?

– Препараты можно применять для иммунизации только клинически здоровых животных.

Противопоказания:

животные, которые находятся в состоянии истощения;

находящиеся в инкубационном периоде инфекционного заболевания;

пораженные гельминтами;

животные, у которых есть проявления рвоты и поноса неопределенной этиологии.

– Стоит ли, прежде чем вакцинировать кота, отвезти его на "пробный" осмотр к ветеринару?

Это достаточно спорный вопрос, но, на мой взгляд, было бы желательно, чтобы хозяева которые не до конца уверены в состоянии здоровья своего котеныша обратились сперва на осмотр перед вакцинацией.

Почему же? Люди, которые не связаны со сферой медицины, или те, которые не интересуются такими вопросами, не обращают внимание на определенные симптомы, которые могут быть противопоказанием к вакцинации. При первом осмотре людям дают рекомендации по подготовке к первой вакцинации.



Вакцинировать можно только полностью здоровых питомцев / Фото Getty Images

Порядок и важность вакцинации

️ – От каких болезней котиков прививают прежде, а от каких – после первого "пакета"?

– Первая и последующие вакцинации от инфекционных заболеваний осуществляются для защиты животных от инфекционных заболеваний:

ринотрахеит – острая болезнь, характеризующаяся поражением глаз и органов дыхания. Ею болеют все породы кошек, независимо от возраста.

кальцивироз , вызванный кошачьим кальцивирусом (FCV) – одним из самых распространенных вирусных возбудителей котов. Основная сложность заключается в том, что этот вирус имеет ряд подвидов, которые могут вызвать разную степень заболевания. Вирус устойчив к большинству дезинфицирующих средств. Во внешней среде он остается жизнеспособным в течение 7 дней.

, панлейкопения (так называемая "кошачья чумка") – вирусная болезнь кошек, характеризующаяся лихорадкой, поражением желудочно-кишечного тракта, респираторных органов, сердца.

хламидиоз – наиболее распространенные признаки хламидиоза у кошек касаются глаз или верхних дыхательных путей. К огда инфекция не лечится, она распространяется на легкие.

Хозяева должны понимать, что они несут ответственность за своих любимцев. Проведение регулярной вакцинации, может уменьшить риски заболевания или даже спасти жизнь животному.



Хозяева должны ответственно относиться к здоровью любимца / Фото с Freepick

Нужно помнить, что котята очень уязвимы и имеют больший риск заболеть. Впрочем, взрослые коты тоже недостаточно защищены, чтобы бороться со всеми вирусами.

- Стоит ли прививать "квартирных" котов, которые никогда не гуляют и не контактируют с другими животными?

Конечно, часто является ошибочным мнение, что домашних кошек не нужно прививать. Даже если животное не контактирует с внешней средой, то его хозяева – да.

Нужно помнить, что бездомные кошки являются носителями инфекционных заболеваний, и из-за свободного передвижения по улицам, могут оставлять свои выделения. А вот уже их с обувью можно принести домой своему котику.

Напоследок отметим: к здоровью любимцев необходимо относиться ответственно. Один из путей проявления этого – вакцинация от инфекционных болезней.