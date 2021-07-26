Подсчитав среднюю продолжительность жизни, ветеринары собрали список пород, которые живут дольше всего. Конечно, нет никаких гарантий того, что кошка из этого списка доживет до 20 лет. Все потому, что не порода является определяющим фактором долгой жизни, а уход и питание.

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Качественное питание, адекватные физические упражнения и регулярные оздоровительные проверки позволят увеличить продолжительность жизни кота. Не существует специфических для породы характеристик той или иной породы, которые делают их более "живучими" котами.

Некоторые породы могут иметь больше проблем со здоровьем, которые могут сократить жизнь кота. И наоборот, смешанные породы могут иметь больше шансов на долголетие.



Порода не является определяющей чертой долголетия / Фото с Unsplash

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Породы-долгожители

Сиамские коты

Выходец из Таиланда – это прекрасная порода кошек, которая веками восхищала людей. Некоторые сиамские коты подвержены стоматологическим и дыхательным заболеваниям, но в целом, порода не имеет значительных проблем со здоровьем. Средняя продолжительность его жизни составляет от 12 до 20 лет.



Сиамские кошки могут дожить до 20 лет / Фото с Unsplash