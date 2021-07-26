Підрахувавши середню тривалість життя, ветеринари зібрали список порід, які живуть найдовше. Звісно, немає жодних гарантій того, що кішка із цього списку доживе до 20 років. Усе тому, що не порода є визначальним фактором довгого життя, а догляд і харчування.

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Якісне харчування, адекватні фізичні вправи та регулярні оздоровчі перевірки дозволять збільшити тривалість життя кота. Не існує специфічних для породи характеристик тієї чи іншої породи, які роблять їх більш "живучими" котами.

Деякі породи схильні до більших проблем зі здоров'ям, що може скоротити життя кота. І навпаки, змішані породи можуть мати більше шансів.



Порода не є визначальною рисою довголіття / Фото з Unsplash

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Породи-довгожителі

Сіамські коти

Виходець із Таїланду – це прекрасна порода котів, яка століттями захоплювала людей. Деякі сіамські коти схильні до стоматологічних та дихальних захворювань, але в іншому, порода не має значних проблем зі здоров'ям. Середня тривалість його життя становить від 12 до 20 років.



Сіамські коти можуть дожити до 20 років / Фото з Unsplash