Чому важливо навчати персонал?

Сучасні компанії розуміють необхідність інвестування у розвиток і навчання своїх працівників, а також створення програм для залучення молодих талантів, які згодом будуть готові доєднатися до команди та працювати над реальними бізнес-проєктами.

Компанія Nestlé створила принципово нову програму підготовки студентів та випускників, об'єднавши ветеринарний напрямок із потребами бізнесу.

Nestlé Purina Graduate Program це унікальна програма підготовки спеціалістів у ветеринарній галузі. Вона розрахована на студентів 4 – 6 курсів та випускників ветеринарного напрямку, які бажають розпочати кар'єру в міжнародній компанії та поєднати ветеринарію з основними напрямками бізнесу кормів для домашніх тварин. За 12 місяців учасники програми мають можливість долучитися до команди бренду Purina та спробувати себе у проектній роботі в різних підрозділах бізнесу кормів для тварин, отримуючи всебічну підтримку від наставників та керівників.

Які переваги участі в програмі?

Наразі спеціалістів, навички та досвід роботи яких відповідають потребам такого бізнесу, дуже мало. У напрямку бізнесу кормів для домашніх тварин важливо, аби фахівці мали знання у ветеринарній галузі. Однак, для того, щоб досягти успіху, потрібно також мати знання з менеджменту, маркетингу або продажу.

Сьогодні в Україні не існує такої академічної програми, яка б поєднувала фундаментальні знання з ветеринарії та дисциплін економічного циклу. Тому Nestlé створили надсучасну програму, що не тільки поєднує зазначені сфери діяльності, а й надає молодим фахівцям можливості для подальшого професійного розвитку та навчання.

Які основні напрямки діяльності програми?

Наставники програми від Nestlé Purina® працюватимуть зі студентами в напрямках продажу, розвитку спеціалізованого каналу, ветеринарного каналу та каналу заводчиків.

Спеціалізований канал

Фахівці цього напрямку працюють з:

інноваціями у сфері фізіології та дієтології котів та собак,

підвищенням рівня знань про продукти Purina® серед клієнтів за допомогою тренінгів, лекцій, семінарів для продавців зоомагазинів, ветеринарних лікарів, заводчиків котів та собак, студентів ветеринарних "вишів".

Також студенти отримають знання про спеціалізовані продукти Purina®.

Канал заводчиків

Напрямки роботи:

робота з розплідниками та клубами, а також суддями міжнародних систем, кінологами, та охоронними організаціями,

розробка та впровадження різноманітних маркетингових активностей (наприклад, розсилки, семплінги, підготовка та супровід виставок), що спрямовані на поліпшення лідерської позиції Purina® на ринку.

Ветеринарний канал

Основні напрямки його роботи:

планування та реалізація проєктів, що спрямовані на підвищення рівня довіри до продукції та розширення її дистрибуції,

взаємодія з ветеринарними клініками, ветеринарними аптеками і ветеринарними лікарями,

аналіз клієнтської бази для визначення шляхів її розширення, а також моніторинг активності роботи торгових точок,

розробка та виготовлення торгового обладнання та брендування торгових точок,

ведення переговорів, планування та впровадження стратегій та роботі з великою кількістю інформації,

креативний підхід, створення презентацій тощо.

Purina Graduate Program – це чудова можливість підвищити свій рівень знань у сфері ветеринарії та бізнесу, дізнатися про інновації у сфері харчування котів та собак, а також здобути навички маркетингу й реалізації проєктів.