В Норвегии запретили разводить бульдогов и спаниелей: в чем причина
Источник:The New York Post
Окружной суд Норвегии в Осло вынес историческое решение. Он признал незаконным разведение некоторых популярных пород собак.
Под запрет суда попали бульдоги и кавалер-кинг-чарльз-спаниели. Эти собаки достаточно общительные и дружелюбные к людям, они не несут опасности. А причиной решения суда стала человеческая жестокость.
Читайте также Спас от панической атаки: как пес помог незнакомке и нашел себе новый дом
Собаки этих пород страдают
Собак запрещенных пород назвали "продуктом жестокости". Суд признал, что разведение этих животных является нарушением статьи 25 Норвежского закона о защите животных.
Еще в ноябре 2021 года Служба защиты животных Норвегии возбудила дело в суде из-за обеспокоенности большим количеством проблем со здоровьем у собак вышеназванных пород.
В частности, кавалер-кинг-чарльз-спаниели часто имеют врожденные болезни сердца, гидроцефалию, эпилепсию, глазные болезни, проблемы с ушами, позвоночником и суставами.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниели довольно болезненные собаки / Фото Unsplash
Бульдоги – еще более болезненные собаки.
- У них нередко возникают проблемы с дыханием из-за короткой морды и большого количества кожи вокруг ноздрей.
- В жару бульдоги могут задыхаться.
- Короткомордым собакам грозит кариес и потеря зубов – в их челюстях слишком мало места.
- Выпученные глаза защищены довольно слабо и все время находятся под риском травмирования.
Бульдоги испытывают проблемы с дыханием и не только / Фото Unsplash
Об искусственно вызванных проблемах со здоровьем у бульдогов известно еще с начала XX века. Итак, этот вердикт просрочен на многие годы… В течение нескольких десятилетий больных собак разводили, в нарушение норвежского законодательства,
– заявляет Ошильд Роалдсет, глава организации защиты животных в Норвегии.
Отныне разведение этих пород прекратили, признав, что люди незаконно заставляли собак страдать.
Трогательно Подавали сигналы SOS под кроватью: на Закарпатье спасатели вынесли из огня щенков