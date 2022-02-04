Под запрет суда попали бульдоги и кавалер-кинг-чарльз-спаниели. Эти собаки достаточно общительные и дружелюбные к людям, они не несут опасности. А причиной решения суда стала человеческая жестокость.

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Собаки этих пород страдают

Собак запрещенных пород назвали "продуктом жестокости". Суд признал, что разведение этих животных является нарушением статьи 25 Норвежского закона о защите животных.

Еще в ноябре 2021 года Служба защиты животных Норвегии возбудила дело в суде из-за обеспокоенности большим количеством проблем со здоровьем у собак вышеназванных пород.

В частности, кавалер-кинг-чарльз-спаниели часто имеют врожденные болезни сердца, гидроцефалию, эпилепсию, глазные болезни, проблемы с ушами, позвоночником и суставами.



Кавалер-кинг-чарльз-спаниели довольно болезненные собаки / Фото Unsplash

Бульдоги – еще более болезненные собаки.

У них нередко возникают проблемы с дыханием из-за короткой морды и большого количества кожи вокруг ноздрей.

В жару бульдоги могут задыхаться.

Короткомордым собакам грозит кариес и потеря зубов – в их челюстях слишком мало места.

Выпученные глаза защищены довольно слабо и все время находятся под риском травмирования.



Бульдоги испытывают проблемы с дыханием и не только / Фото Unsplash

Об искусственно вызванных проблемах со здоровьем у бульдогов известно еще с начала XX века. Итак, этот вердикт просрочен на многие годы… В течение нескольких десятилетий больных собак разводили, в нарушение норвежского законодательства,

– заявляет Ошильд Роалдсет, глава организации защиты животных в Норвегии.

Отныне разведение этих пород прекратили, признав, что люди незаконно заставляли собак страдать.

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