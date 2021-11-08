Популярная в тиктоке ветеринар с ником Cat The Vet развенчивает мифы о лечении и уходе за животными. На этот раз врач рассказала, какие породы животных имеют слабое здоровье.
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Многие считают эти породы милыми и симпатичными. Однако врачи имеют кардинально противоположное мнение.
Это не мило. Это жестоко, – отмечает врач.
Породы кошек
Шотландские вислоухие коты
Шотландский вислоухий кот / Фото Unsplash
Люди обожают маленькие изогнутые уши шотландских вислоухих кошек. Многие мечтают о таком котике, ведь он непременно станет "звездой" инстаграма и будет знаком высокого статуса владельца.
Однако в реальности покупать таких котиков достаточно жестоко. Знаете, почему уши кошек этой породы складываются пополам? Все из-за слабых хрящей, складывающихся под собственным весом.
Но у таких кошек слабые хрящи не только в ушах, но и во всем теле. Это приводит к появлению артрита – изнурительной и тяжелой болезни, постепенно лишающей кошек возможности двигаться.
Двух вислоухих кошек ни в коем случае нельзя скрещивать между собой: потомство таких животных будет иметь патологию опорно-двигательного аппарата.
Манчкин
Кот породы манчкин / Фото Unsplash
Кошки породы манчкин покорили интернет своими короткими лапками. Однако короткие конечности значительно ограничивают двигательную активность этих пушистиков.
Все кошки от природы непревзойденные охотники: они обожают бегать, играть, нападать и ловить добычу.
На рентгене видно, что лапы манчкинов изогнутые, короткие и скрученные по сравнению с лапами обычных кошек. Следовательно, они физически не могут двигаться так активно, как другие котики.
Сравнение лап обычного кота (слева) и манчкина (справа) / Скриншот с видео
Вдобавок, манчкины могут испытывать боль и неприятные ощущения во время движения. Поэтому разводить этих кошек действительно жестоко.
Мы не должны признавать эту породу, основанную на генетическом уродстве, – заявила научная организация International Cat Care.
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Кошки с плоскими мордами
К ним относятся:
- персидские кошки,
- экзотические кошки,
- шотландская вислоухая кошка,
- британские короткошерстные коты,
- манул.
Персидский кот / Фото Unsplash
Их крохотные ноздри непременно мешают им дышать. Вы можете увидеть, насколько узкие, сжатые и раздавленные их морды по сравнению с обычной кошкой, – рассказывает врач.
Череп кошек с плоскими мордами достаточно деформирован. Это может привести к проблемам с зубами: они просто не помещаются в челюсти.
Плоская мордашка приводит к тому, что слезы не стекают так, как нужно. Из-за этого инфицируется кожа животного.
Сравнение черепа обычного кота и кота с плоской мордой / Скриншот с видео
А большие глаза слишком выступают за пределы черепа, что делает их чересчур уязвимыми и незащищенными.
Породы собак
Ветеринар рассказывает и о собаках с плоской мордой, имеющих аналогичные с котиками проблемы. Их также называют брахицефалами.
Кто такие брахицефалы
Это животные с круглой головой, короткой шеей и плоским задранным носом.
Сравнение морды обычной собаки (слева) и собаки с плоской мордой (справа) / Скриншот с видео
Породы собак с плоской мордой:
- пекинес,
- мопс
- французский бульдог,
- английский бульдог,
- боксер,
- и другие.
Собака породы французский бульдог / Фото Unsplash
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Когда люди покупают собак-брахицефалов, то обычно не задумываются, какие проблемы со здоровьем будут иметь любимцы.
- Собаки с короткими мордами испытывают трудности с дыханием. Их ноздри обычно представляют собой крошечные щелочки, покрытые большим количеством кожи. Поэтому животным сложно вдыхать.
- Особенно сложно приходится собакам с короткими мордами в жару, они даже могут задыхаться.
- Эти песики обычно храпят и хрюкают во сне. Это тоже связано с трудностями в дыхании.
Собака породы мопс / Фото Unsplash
- Также собакам с короткими мордами грозит кариес и потеря зубов, ведь их челюсти слишком маленькие для того количества зубов, которое имеют собаки.
- Складки кожи на морде и теле могут воспаляться.
- Выпученные, большие глаза слабо защищены. Риск травмирования глаз у коротконосых собак гораздо выше, чем у их "обычных" родственников.
Собака породы пекинес / Фото Usatik