Популярная в тиктоке ветеринар с ником Cat The Vet развенчивает мифы о лечении и уходе за животными. На этот раз врач рассказала, какие породы животных имеют слабое здоровье.

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Многие считают эти породы милыми и симпатичными. Однако врачи имеют кардинально противоположное мнение.

Это не мило. Это жестоко, – отмечает врач.

Породы кошек

Шотландские вислоухие коты



Шотландский вислоухий кот / Фото Unsplash

Люди обожают маленькие изогнутые уши шотландских вислоухих кошек. Многие мечтают о таком котике, ведь он непременно станет "звездой" инстаграма и будет знаком высокого статуса владельца.

Однако в реальности покупать таких котиков достаточно жестоко. Знаете, почему уши кошек этой породы складываются пополам? Все из-за слабых хрящей, складывающихся под собственным весом.

Но у таких кошек слабые хрящи не только в ушах, но и во всем теле. Это приводит к появлению артрита – изнурительной и тяжелой болезни, постепенно лишающей кошек возможности двигаться.

Двух вислоухих кошек ни в коем случае нельзя скрещивать между собой: потомство таких животных будет иметь патологию опорно-двигательного аппарата.

Манчкин



Кот породы манчкин / Фото Unsplash

Кошки породы манчкин покорили интернет своими короткими лапками. Однако короткие конечности значительно ограничивают двигательную активность этих пушистиков.

Все кошки от природы непревзойденные охотники: они обожают бегать, играть, нападать и ловить добычу.

На рентгене видно, что лапы манчкинов изогнутые, короткие и скрученные по сравнению с лапами обычных кошек. Следовательно, они физически не могут двигаться так активно, как другие котики.



Сравнение лап обычного кота (слева) и манчкина (справа) / Скриншот с видео

Вдобавок, манчкины могут испытывать боль и неприятные ощущения во время движения. Поэтому разводить этих кошек действительно жестоко.

Мы не должны признавать эту породу, основанную на генетическом уродстве, – заявила научная организация International Cat Care.

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Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для удовлетворения всех потребностей животных.

Кошки с плоскими мордами

К ним относятся:

персидские кошки,

экзотические кошки,

шотландская вислоухая кошка,

британские короткошерстные коты,

манул.



Персидский кот / Фото Unsplash

Их крохотные ноздри непременно мешают им дышать. Вы можете увидеть, насколько узкие, сжатые и раздавленные их морды по сравнению с обычной кошкой, – рассказывает врач.

Череп кошек с плоскими мордами достаточно деформирован. Это может привести к проблемам с зубами: они просто не помещаются в челюсти.

Плоская мордашка приводит к тому, что слезы не стекают так, как нужно. Из-за этого инфицируется кожа животного.



Сравнение черепа обычного кота и кота с плоской мордой / Скриншот с видео

А большие глаза слишком выступают за пределы черепа, что делает их чересчур уязвимыми и незащищенными.

Важно! Если вы планируете завести кота, лучше обратить внимание на более "естественные" породы кошек, не имеющие генных мутаций и деформированного скелета. Или на котиков из приюта или с улицы, которые тоже могут стать верными друзьями.

Породы собак

Ветеринар рассказывает и о собаках с плоской мордой, имеющих аналогичные с котиками проблемы. Их также называют брахицефалами.

Кто такие брахицефалы

Это животные с круглой головой, короткой шеей и плоским задранным носом.



Сравнение морды обычной собаки (слева) и собаки с плоской мордой (справа) / Скриншот с видео

Породы собак с плоской мордой:

пекинес,

мопс

французский бульдог,

английский бульдог,

боксер,

и другие.



Собака породы французский бульдог / Фото Unsplash

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Когда люди покупают собак-брахицефалов, то обычно не задумываются, какие проблемы со здоровьем будут иметь любимцы.

Собаки с короткими мордами испытывают трудности с дыханием. Их ноздри обычно представляют собой крошечные щелочки, покрытые большим количеством кожи. Поэтому животным сложно вдыхать. Особенно сложно приходится собакам с короткими мордами в жару, они даже могут задыхаться. Эти песики обычно храпят и хрюкают во сне. Это тоже связано с трудностями в дыхании.



Собака породы мопс / Фото Unsplash

Также собакам с короткими мордами грозит кариес и потеря зубов, ведь их челюсти слишком маленькие для того количества зубов, которое имеют собаки. Складки кожи на морде и теле могут воспаляться. Выпученные, большие глаза слабо защищены . Риск травмирования глаз у коротконосых собак гораздо выше, чем у их "обычных" родственников.