Одна из самых узнаваемых пород кошек – это манчкины. Коты вроде бы и обычной внешности, но выдают их коротенькие лапки, иногда смешно торчащие из-под туловища.

Рассказываем о том, как появились коты манчкины, когда эту породу официально зарегистрировали и почему не во всех странах их признают отдельной породой.

Смотрите еще Сфинкс: что известно о лысых кошек, история породы и главные особенности

Когда и как появилась порода манчкины

Впервые такой тип кошек заметили в 1930 году в Англии, но через некоторое время они исчезли по неизвестным причинам. В 1983 году в США в штате Луизиана женщина нашла черную коротконогую кошку, которая жила под мусорным баком. Половина родившихся котят от нее унаследовала короткие лапы матери.

Родословные всех кошек породы манчкин начинаются с этой кошки и ее потомства.



Манчкина впервые заметили в 30 годах ХХ века / Фото с 4lapki.com

Эта порода была получена совершенно случайно в результате длительных мутаций. Какой-то специальной работы, связанной с выводом столь уникального кота с короткими лапками, специалисты не проводили.

Впервые в мире манчкинов признала американская фелинологическая организация ТIСА. WCF признала породу с 2002 года.

Впрочем, признание породы не является повсеместным: в Великобритании основная ассоциация любителей кошек не признает манчкинов как отдельную породу. Там их определяют как котов разных пород с проблемами двигательного аппарата.



Породу официально признали в США / Фото с 4lapki.com

Откуда пошло название "манчкин"

Для знатоков мировой литературы ответ лежит на поверхности. Котов назвали в честь маленького народа – "манчкинов" из романа Фрэнка Баума "Волшебник страны Оз".

Манчкин: как выглядят и расцветки

Кошки породы манчкин среднего размера, с очень короткими лапами и длинной спиной. Своими движениями они напоминают хорька, поэтому у них не увидеть грации, присущей котам с длинными лапами.

Важно знать: манчкины имеют любые расцветки и рисунки на меху. Главная отличительная черта, о которой уже говорилось выше – короткие лапки. Глаза в форме грецкого ореха также могут быть любого цвета.

Манчкины имеют толстое тело с округлой грудью. У этой породы может быть как длинный, так и короткий мех.

По стандарту WCF, уши должны быть пропорциональными голове, шире у основания с закругленными кончиками. Передние и задние лапы должны быть одинаково длинные.

Манчкин: как выглядит порода / Фото с 4lapki.com, Unsplash, flicker

У всех разновидностей мех плюшевый и блестящий, способный защитить от любой непогоды. У длинношерстных манчкинов хвост напоминает плюмаж.

Манчкины очень игривые и спокойные. Отличаются чрезвычайной любознательностью, спокойствием и общительностью.

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь.