Популярна в тіктоці ветеринарка з ніком Cat The Vet розвінчує міфи про лікування та догляд за тваринами. Цього разу лікарка розповіла, які породи тварин мають слабке здоров'я.

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Чимало людей вважають ці породи милими та симпатичними. Однак лікарі мають кардинально протилежну думку.

Це не мило. Це жорстоко, – наголошує лікарка.

Породи котів

Шотландські висловухі коти



Шотландський висловухий кіт / Фото Unsplash

Люди обожнюють маленькі зігнуті вуха шотландських висловухих котів. Багато хто мріє про такого котика, адже він неодмінно стане "зіркою" інстаграму та буде знаком високого статусу власника.

Однак в реальності купувати таких котиків досить жорстоко. Знате, чому вуха котів цієї породи складаються навпіл? Усе через слабкі хрящі, що складаються під власною вагою.

Але котики мають слабкі хрящі не тільки у вухах, а й в усьому тілі. Це призводить до появи артриту – виснажливої та важкої хвороби, що поступово позбавляє котів можливості рухатися.

Двох висловухих котів у жодному разі не можна схрещувати між собою: потомство таких тварин буде мати патології опорно-рухового апарату.

Манчкін



Кіт породи манчкін / Фото Unsplash

Коти породи манчкін підкорили інтернет своїми короткими лапками. Однак короткі кінцівки значно обмежують рухову активність цих пухнастиків.

Усі коти від природи є неперевершеними мисливцями: вони обожнюють бігати, гратися, нападати та ловити здобич.

На рентгені видно, що лапи манчкінів вигнуті, короткі та скручені у порівнянні з лапами звичайних котів. Отже, вони фізично не можуть рухатися так активно, як інші котики.



Порівняння лап звичанйого кота (зліва) та манчкіна (справа) / Скриншот з відео

На додаток, манчкіни можуть відчувати біль та неприємні відчуття під час руху. Тому розводити цих котів справді жорстоко.

Ми не повинні визнавати цю породу, засновану на генетичному каліцтві, – заявила наукова організація International Cat Care.

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Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

Коти з плоскими мордами

До них відносяться:

персидські коти,

екзотичні коти,

скоттиш-фолд,

британські короткошерсті коти,

манули.



Персидський кіт / Фото Unsplash

Їх крихітні ніздрі неодмінно заважають їм дихати. Ви можете побачити, наскільки вузькі, стиснуті та роздавлені їх морди у порівнянні зі звичайною кішкою, – розповідає лікарка.

Череп котів з плоскими мордами досить деформований. Це може призвести до проблем із зубами: вони просто не поміщаються у щелепах.

Плоска мордочка призводить до того, що сльози не стікають так, як потрібно. Через це інфікується шкіра тварини.



Порівняння черепа звичайного кота та кота з плоскою мордою / Скриншот з відео

А великі очі надто виступають за межі черепа, що робить їх надто вразливими та незахищеними.

Важливо! Якщо ви плануєте завести кота, краще звернути увагу на "природніші" породи котів, ті, які не мають генних мутацій та деформованого скелету. Або ж на котиків з притулку чи з вулиці, які теж можуть стати вірними друзями.

Породи собак

Ветеринарка розповідає і про собак з плоскою мордою, які мають аналогічні із котиками проблеми. Їх також називають брахіцефалами.

Хто такі брахіцефали

Це тварини з круглою головою, короткою шиєю та плоским задертим носом.



Порівняння морди звичайного собаки (зліва) та собаки з плоскою мордою (справа) / Скриншот з відео

Породи собак з плоскою мордою:

пекінес,

мопс,

французький бульдог,

англійський бульдог,

боксер,

тощо.



Собака породи французький бульдог / Фото Unsplash

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Коли люди купують собак-брахіцефалів, то зазвичай не задумуються, які проблеми зі здоров'ям будуть мати улюбленці.

Собаки з короткими мордами мають труднощі з диханням. Їх ніздрі зазвичай є крихітними щілинками, що вкриті великою кількістю шкіри. Через це тваринам складно вдихати. Особливо складно доводиться собакам із короткими мордами у спеку, вони навіть можуть почати задихатися. Ці песики зазвичай хроплять та рохкають уві сні. Це теж пов'язано з труднощами у диханні.



Собака породи мопс / Фото Unsplash

Також собакам з короткими мордами загрожує карієс і втрата зубів, адже їх щелепи надто маленькі для тієї кількості зубів, яку мають собаки. Складки шкіри на морді та на тілі можуть запалюватися. Вирячені, великі очі слабко захищені. Ризик травмування очей у короткомордих собак набагато вищий, ніж у їх "звичайних" родичів.



Собака породи пекінес / Фото Usatik