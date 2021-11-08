Популярна в тіктоці ветеринарка з ніком Cat The Vet розвінчує міфи про лікування та догляд за тваринами. Цього разу лікарка розповіла, які породи тварин мають слабке здоров'я.
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Чимало людей вважають ці породи милими та симпатичними. Однак лікарі мають кардинально протилежну думку.
Це не мило. Це жорстоко, – наголошує лікарка.
Породи котів
Шотландські висловухі коти
Шотландський висловухий кіт / Фото Unsplash
Люди обожнюють маленькі зігнуті вуха шотландських висловухих котів. Багато хто мріє про такого котика, адже він неодмінно стане "зіркою" інстаграму та буде знаком високого статусу власника.
Однак в реальності купувати таких котиків досить жорстоко. Знате, чому вуха котів цієї породи складаються навпіл? Усе через слабкі хрящі, що складаються під власною вагою.
Але котики мають слабкі хрящі не тільки у вухах, а й в усьому тілі. Це призводить до появи артриту – виснажливої та важкої хвороби, що поступово позбавляє котів можливості рухатися.
Двох висловухих котів у жодному разі не можна схрещувати між собою: потомство таких тварин буде мати патології опорно-рухового апарату.
Манчкін
Кіт породи манчкін / Фото Unsplash
Коти породи манчкін підкорили інтернет своїми короткими лапками. Однак короткі кінцівки значно обмежують рухову активність цих пухнастиків.
Усі коти від природи є неперевершеними мисливцями: вони обожнюють бігати, гратися, нападати та ловити здобич.
На рентгені видно, що лапи манчкінів вигнуті, короткі та скручені у порівнянні з лапами звичайних котів. Отже, вони фізично не можуть рухатися так активно, як інші котики.
Порівняння лап звичанйого кота (зліва) та манчкіна (справа) / Скриншот з відео
На додаток, манчкіни можуть відчувати біль та неприємні відчуття під час руху. Тому розводити цих котів справді жорстоко.
Ми не повинні визнавати цю породу, засновану на генетичному каліцтві, – заявила наукова організація International Cat Care.
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Коти з плоскими мордами
До них відносяться:
- персидські коти,
- екзотичні коти,
- скоттиш-фолд,
- британські короткошерсті коти,
- манули.
Персидський кіт / Фото Unsplash
Їх крихітні ніздрі неодмінно заважають їм дихати. Ви можете побачити, наскільки вузькі, стиснуті та роздавлені їх морди у порівнянні зі звичайною кішкою, – розповідає лікарка.
Череп котів з плоскими мордами досить деформований. Це може призвести до проблем із зубами: вони просто не поміщаються у щелепах.
Плоска мордочка призводить до того, що сльози не стікають так, як потрібно. Через це інфікується шкіра тварини.
Порівняння черепа звичайного кота та кота з плоскою мордою / Скриншот з відео
А великі очі надто виступають за межі черепа, що робить їх надто вразливими та незахищеними.
Породи собак
Ветеринарка розповідає і про собак з плоскою мордою, які мають аналогічні із котиками проблеми. Їх також називають брахіцефалами.
Хто такі брахіцефали
Це тварини з круглою головою, короткою шиєю та плоским задертим носом.
Порівняння морди звичайного собаки (зліва) та собаки з плоскою мордою (справа) / Скриншот з відео
Породи собак з плоскою мордою:
- пекінес,
- мопс,
- французький бульдог,
- англійський бульдог,
- боксер,
- тощо.
Собака породи французький бульдог / Фото Unsplash
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Коли люди купують собак-брахіцефалів, то зазвичай не задумуються, які проблеми зі здоров'ям будуть мати улюбленці.
- Собаки з короткими мордами мають труднощі з диханням. Їх ніздрі зазвичай є крихітними щілинками, що вкриті великою кількістю шкіри. Через це тваринам складно вдихати.
- Особливо складно доводиться собакам із короткими мордами у спеку, вони навіть можуть почати задихатися.
- Ці песики зазвичай хроплять та рохкають уві сні. Це теж пов'язано з труднощами у диханні.
Собака породи мопс / Фото Unsplash
- Також собакам з короткими мордами загрожує карієс і втрата зубів, адже їх щелепи надто маленькі для тієї кількості зубів, яку мають собаки.
- Складки шкіри на морді та на тілі можуть запалюватися.
- Вирячені, великі очі слабко захищені. Ризик травмування очей у короткомордих собак набагато вищий, ніж у їх "звичайних" родичів.
Собака породи пекінес / Фото Usatik