У цій добірці можна побачити собак, які щиро радіють купанню. А також улюбленців, на морді яких написано, що вони ненавидять гігієнічні процедури.
Цікаво Чому корисно приходити на роботу з домашніми улюбленцями: досвід компанії Purina®
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Фото lailabearthepeke
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Фото Gregorsands / Flikr
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Фото Reddit
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Фото Reddit
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Фото lailabearthepeke
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Фото Reddit
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Фото Reddit
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Фото pomsky_princesses
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Фото Mariya Malone
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Фото Reddit
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