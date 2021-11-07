У цій добірці можна побачити собак, які щиро радіють купанню. А також улюбленців, на морді яких написано, що вони ненавидять гігієнічні процедури.

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#1

Ці песики стали надто милими після купання
Фото lailabearthepeke

#2

Ці песики стали надто милими після купання
Фото Gregorsands / Flikr

#3

Ці песики стали надто милими після купання
Фото Reddit

#4

Ці песики стали надто милими після купання
Фото Reddit

#5

Ці песики стали надто милими після купання
Фото lailabearthepeke

#6

Ці песики стали надто милими після купання
Фото Reddit

#7

Ці песики стали надто милими після купання
Фото Reddit

#8

Ці песики стали надто милими після купання
Фото pomsky_princesses

#9

Ці песики стали надто милими після купання
Фото Mariya Malone

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#10

Ці песики стали надто милими після купання
Фото Reddit

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