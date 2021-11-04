Собака, якого назвали Ріглі, став справжнім помічником для мами з Канади. Відео з доказами жінка опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі тікток.

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Згідно з роликом, коли вона робить потрібний жест рукою, Ріглі одразу біжить до коробки з підгузками. Тоді собака бере звідти один та приносить господині. Завдяки такій допомозі, жінка називає чотирилапого улюбленця гарною нянею для свого малюка.

Дивіться відео: як собака допомагає з малюком

Тренування собаки

Аби навчити цього Ріглі, господиня проводила систематичні тренування протягом декількох тижнів. Усе починалося з простого – він мав принести жінці м'ячик.

Спочатку я навчила Ріглі ловити м'яч і приносити його назад,

— зазначила господиня.

Тільки після цього були тренування на підгузках. Жінка ховала їх у різних місцях та змушувала Ріглі шукати та приносити їх їй. Це тривало до того моменту, поки собака не почав виконувати всі дії без помилок.

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"Спочатку він приносив мені підгузок, який лежав перед ним. За кожну вдалу спробу він одержував винагороду. Потім я ускладнила завдання й почала класти підгузок трохи далі. Потім я ховала їх на дивані, на полицях. Тоді почала класти підгузки в коробку, де вони й повинні бути", – пояснила господиня.

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