Собака, которую назвали Ригли, стала настоящим помощником для мамы из Канады. Видео с доказательствами женщина опубликовала на своей странице в социальной сети тикток.

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Согласно ролику, когда она делает нужный жест рукой, Ригли сразу бежит в коробку с памперсами. Тогда собака берет оттуда одну штучку и приносит хозяйке. Благодаря такой помощи, женщина называет четырехлапого любимца хорошей няней для своего малыша.

Смотрите видео: как собака помогает с малышом

Тренировка собаки

Чтобы научить этому Ригли, хозяйка проводила систематические тренировки в течение нескольких недель. Все начиналось с простого – он должен был принести женщине мячик.

Сначала я научила Ригли ловить мяч и приносить его обратно,

– отметила хозяйка.

Только после этого были тренировки на подгузниках. Женщина прятала их в разных местах и ​​заставляла Ригли искать и приносить их. Это продолжалось до того момента, пока собака не начала выполнять все действия без ошибок.

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"Сначала он приносил мне лежавший перед ним памперс. За каждую удачную попытку он получал вознаграждение. Потом я усложнила задание и начала класть памперс немного дальше. Потом я прятала их на диване, на полках. Тогда начала класть памперсы в коробку, где они и должны быть", – объяснила хозяйка.