В этой подборке можно увидеть собак, которые искренне радуются купанию. А также питомцев, на морде которых написано, что они ненавидят гигиенические процедуры.
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#1
Фото lailabearthepeke
#2
Фото Gregorsands / Flikr
#3
Фото Reddit
#4
Фото Reddit
#5
Фото lailabearthepeke
#6
Фото Reddit
#7
Фото Reddit
#8
Фото pomsky_princesses
#9
Фото Мария Malone
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#10
Фото Reddit
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