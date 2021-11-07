В этой подборке можно увидеть собак, которые искренне радуются купанию. А также питомцев, на морде которых написано, что они ненавидят гигиенические процедуры.

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#1

Эти собачки стали слишком милыми после купания
Фото lailabearthepeke

#2

Эти собачки стали слишком милыми после купания
Фото Gregorsands / Flikr

#3

Эти собачки стали слишком милыми после купания
Фото Reddit

#4

Эти собачки стали слишком милыми после купания
Фото Reddit

#5

Эти собачки стали слишком милыми после купания
Фото lailabearthepeke

#6

Эти собачки стали слишком милыми после купания
Фото Reddit

#7

Эти собачки стали слишком милыми после купания
Фото Reddit

#8

Эти собачки стали слишком милыми после купания
Фото pomsky_princesses

#9

Эти собачки стали слишком милыми после купания
Фото Мария Malone

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#10

Эти собачки стали слишком милыми после купания
Фото Reddit

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