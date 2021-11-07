В этой подборке можно увидеть собак, которые искренне радуются купанию. А также питомцев, на морде которых написано, что они ненавидят гигиенические процедуры.

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Фото lailabearthepeke

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Фото Gregorsands / Flikr

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Фото Reddit

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваша собачка всегда была радостной и здоровой. Выбирайте для нее сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые организму питательные вещества.

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Фото Reddit

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Фото lailabearthepeke

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Фото Reddit

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Фото Reddit

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Фото pomsky_princesses

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Фото Мария Malone

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