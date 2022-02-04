Собаку, которую назвали Пикассо, работники приюта для животных обнаружили на улице. У него не было ошейника и долгое время никто его не искал.
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Когда работники приюта выгуливали собак, Пикассо увидел 16-летнюю Эбби Эллис, сидевшую на обочине дорогу, опустив голову на колени. Четверолапый двинулся к незнакомке, а затем прижался к ней, чтобы успокоить.
Пикассо с волонтером / Фото Kanawha-Charleston Humane Association
"Голова Эбби была опущена на ноги и девушка падала туловищем вперед. Пикассо удалось продвинуться под ее тело, чтобы поддержать. Потом она начала приходить в себя. Если бы не этот пес, Эбби упала бы и ударилась лицом об асфальт", – рассказала мама Эбби.
Собака и Эбби / Фото Melissa Smoot
Когда Эбби почувствовала тепло пса, она принялась гладить его и постепенно паника стала отступать. Девушка почувствовала себя в безопасности и смогла снова встать на ноги, после чего вместе с мамой вернулась домой. Однако никак не могла забыть своего спасателя и уже на следующий день уехала в приют.
Смотрите видео встречи с собакой:
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Когда Пикассо увидел Эбби, он сразу побежал ее обнимать. В этот момент девушка поняла, что собака отправится домой вместе с ней. "Я очень рада, что он выбрал меня", – сказала Эбби.