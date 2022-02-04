Собаку, яку назвали Пікассо, на вулиці знайшли працівники притулку для тварин. Він не мав нашийника і довгий час ніхто його не шукав.

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Коли працівники притулку вигулювали собак, Пікассо побачив 16-річну Еббі Елліс, яка сиділа на узбіччі дорогу, опустивши голову на коліна. Чотирилапий рушив до незнайомки, а потім притулився до неї, щоб заспокоїти.



Пікассо з волонтеркою / Фото Kanawha-Charleston Humane Association

"Голова Еббі була опущена на ноги й дівчина падала тулубом вперед. Пікассо вдалося просунутись під її тіло, щоб підтримати. Потім вона почала приходити до тями. Якби не цей пес, Еббі впала б і вдарилася обличчям об асфальт", – розповіла мама Еббі.



Собака та Еббі / Фото Melissa Smoot

Коли Еббі відчула тепло пса, вона почала гладити його і поступово паніка стала відступати. Дівчина відчула себе у безпеці та змогла знову встати на ноги, після чого разом із мамою повернулася додому. Проте ніяк не могла забути свого рятувальника й вже наступного дня поїхала у притулок.

Дивіться відео зустрічі із собакою:

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Коли Пікассо побачив Еббі, то одразу побіг її обіймати. У цей момент дівчина зрозуміла, що собака вирушить додому разом із нею. "Я дуже рада, що він вибрав мене", – сказала Еббі.

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