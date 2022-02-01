На кадрах видно, що пухнастий мав дуже активну прогулянку. Усе через те, що до собаки причепилося дуже багато снігу.

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Прийшовши додому, господарі побачили на чотирилапому снігові кульок, які міцно трималися на його хутрі.

Дивіться відео зі шпіцом у снігу:

Що відомо про шпіців

Порода має неймовірно різносторонній характер. Вони надзвичайно добродушні, добрі і відкриті тварини, але при цьому помернський шпіц дуже смілива та відважна собака. Порода енергійна та потребує постійної активності. Шпіци неймовірно прив'язуються до своїх господарів.

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Загалом, характер померанського шпіца ідеально підійде активним людям, які багато рухаються, мають можливість часто вигулювати песика і приділяти йому багато уваги.

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.

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