На кадрах видно, що пухнастий мав дуже активну прогулянку. Усе через те, що до собаки причепилося дуже багато снігу.
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Прийшовши додому, господарі побачили на чотирилапому снігові кульок, які міцно трималися на його хутрі.
Дивіться відео зі шпіцом у снігу:
Що відомо про шпіців
Порода має неймовірно різносторонній характер. Вони надзвичайно добродушні, добрі і відкриті тварини, але при цьому помернський шпіц дуже смілива та відважна собака. Порода енергійна та потребує постійної активності. Шпіци неймовірно прив'язуються до своїх господарів.
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Загалом, характер померанського шпіца ідеально підійде активним людям, які багато рухаються, мають можливість часто вигулювати песика і приділяти йому багато уваги.