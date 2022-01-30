Золотистий ретривер Блю – милий пес, що обожнює своїх господарів. Також Блю має найліпшу подругу – собаку породи родезійський риджбек.

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Вітаються так щоразу

Ретривер та його подруга живуть по сусідству – їх розділяє тільки паркан із сітки.

Песики регулярно приходять до паркану, щоб привітатися. Спершу вони нюхають одне одного крізь сітку, потім одночасно стають на задні лапи, передні ставлять на сітку і тицяють носами один і одного.

Ця сцена нагадує кадр з фільму або мультика.

Користувачі мережі вже порівняли песиків з героями мультфільму "Леді та бродяга". Зворушливі кадри назбирали вже понад 6 мільйонів переглядів у тіктоці.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

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