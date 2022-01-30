Золотистый ретривер Блю – милый пес, обожающий своих хозяев. Также у Блю есть лучшая подруга – собака породы родезийский риджбек.

Читайте также Старение кота: какое профессиональное питание будет полезным для здоровья любимца

Приветствуют друг друга каждый раз

Ретривер и его подруга живут по соседству – их разделяет только забор из сетки.

Песики регулярно приходят к забору, чтобы поздороваться. Сначала они нюхают друг друга сквозь сетку, затем одновременно становятся на задние лапы, передние ставят на сетку и тыкают носами друг и друга.

Эта сцена напоминает кадр из фильма или мультика.

Пользователи сети уже сравнили собачек с героями мультфильма "Леди и бродяга". Трогательные кадры посмотрели уже более 6 миллионов просмотров в тиктоке.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваша собачка всегда была радостной и здоровой. Выбирайте для нее сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые организму питательные вещества.

Смотрите видео о собаках, покоривших сеть