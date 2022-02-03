Дівчина залишила лаконічний підпис до відео, який ще більше пояснив таку вражаючу реакцію батьків на собаку.

Цікаво Котик любить усе "пробувати на зуб": відео кумедного хобі чотирилапого

"Роблю батькам сюрприз з цуценям, якого вони мені заборонили заводити" — зазначила користувачка тікток.

Ролик набрав понад 14 мільйонів переглядів та понад 2 мільйони вподобань. На кадрах можна побачити здивованих тата й маму. Вони не були готові до того, що донька принесе цуценя. Проте емоції швидко змінилися, адже мама ніжно глянула на собаку та захотіла взяти його на руки.

Люди були вражені ситуацію, тому активно залишали свої коментарі під відео.

"А вони так завжди роблять. Тільки вдають, що незадоволені".

"Чому твої батьки так молодо виглядають?".

"Ого, я думала, вони будуть злитися".

"Це дуже мило".

Важливо На "Вернадському" показали, як пінгвіни стрімко вистрибують на берег: кумедне відео

Дивіться відео: донька принесла собаку

Як харківський кіт Степан став зіркою мережі: дивіться відео