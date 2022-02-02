Працівники антарктичної станції "Академік Вернадський" зняли на відео субантарктичних пінгвінів. Їх вважають найшвидшими серед усіх – ці птахи можуть плавати зі швидкістю до 36 кілометрів на годину.

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Виштовхують себе на берег

Для того, щоб зробити стрімкий стрибок, птахи спершу набирають швидкість у воді. Потім за допомогою хвоста й лап змінюють траєкторію руху та "вилітають" на берег.

Так вони можуть вистрибнути на висоту від 1,5 до 3 метрів.

Субантарктичні пінгвіни дуже швидко плавають завдяки крилам.

Особлива будова плечей та грудини дозволяє рухати ними, неначе гвинтами. Також їхній стрімкості сприяє обтічна форма тіла та щільне оперення,

– розповідають у Національному антарктичному науковому центрі.

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Цікаве спостереження

Науковці спостерігали за імператорськими пінгвінами та з'ясували, що ті залишають довкола себе багато бульбашок, коли розганяються у воді. Ці бульбашки утворює пір'я птахів.

Вчені припускають, що перед стрибком у воду тварина набирає повітря в пір'я та затримує його. А потім для розгону у воді пінгвін притискає пір'я і випускає бульбашки на поверхню. Вони зменшують тертя та прискорюють рух, працюючи як мастило.

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Текст повідомлення:

"Погляньте, як стрімко ці пінгвіни вискакують на берег – неначе маленькі стрибунці! Як їм так вдається?

Річ у тому, що це на суші пінгвіни здаються вайлуватими та незграбними. У воді, де вони проводять 80% життя, ці тварини – дуже прудкі та швидкі. А тим паче Субантарктичні пінгвіни, яких ви бачите на відео і які населяють наш острів. Вони є найшвидшими серед усіх пінгвінів й можуть розганятися до 36 кілометрів на годину!

Тож, щоб вистрибнути на високий берег, ці птахи спершу набирають швидкість в океані, потім з допомогою лап та хвоста змінюють кут руху та вилітають у повітря. Так деякі пінгвіни можуть підкорювати висоту в 1,5 – 3 метри!

Швидко плавати пінгвінам допомагають крила: особлива будова плечей та грудини дозволяє рухати ними, неначе гвинтами. Також їхній стрімкості сприяє обтічна форма тіла та щільне оперення.

А ще, спостерігаючи за імператорськими пінгвінами, вчені виявили, що під час розгону вони залишають навколо себе багато бульбашок. І ці кульки виходили не з легенів через рот, а йшли від пір'я. Науковці припустили, що перед стрибком у воду тварина набирає повітря в пір'я та затримує його, а для розгону у воді притискає пір'я, випускаючи бульбашки на поверхню. Вони діють як мастило, зменшуючи тертя та прискорюючи рух.

Ось така цікава версія щодо пристосування пінгвінів для стрибків нагору.

Дякуємо учаснику сезонної експедиції Сергію Шутяєву, що зловив такий класний момент на відео!"