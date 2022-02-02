Сотрудники антарктической станции "Академик Вернадский" сняли на видео субантарктических пингвинов. Их считают самыми быстрыми из всех – эти птицы могут плавать со скоростью до 36 километров в час.

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Выталкивают себя на берег

Для того, чтобы совершить стремительный скачок, птицы сначала набирают скорость в воде. Затем с помощью хвоста и лап меняют траекторию движения и вылетают на берег.

Так они могут выпрыгнуть на высоту от 1,5 до 3 метров.

Субантарктические пингвины очень быстро плавают благодаря крыльям.

Особое строение плеч и грудины позволяет двигать ими, как винтами. Также их стремительности способствует обтекаемая форма тела и плотное оперение,

– рассказывают в Национальном антарктическом научном центре.

Как пингвины выскакивают на берег: смотрите видео

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Интересное наблюдение

Ученые наблюдали за императорскими пингвинами и выяснили, что те оставляют вокруг себя много пузырьков, когда разгоняются в воде. Эти пузырьки образуют перья птиц.

Ученые предполагают, что перед прыжком в воду животное набирает воздух в перья и задерживает его. А затем для разгона в воде пингвин прижимает перья и выпускает пузырьки на поверхность. Они уменьшают трение и ускоряют движение, работая как масло.

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