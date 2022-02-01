Известно, что зяблик – привычная на заповедной территории певчая птичка. Однако в зимний период он чаще мигрирует где-то на южных территориях.

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Однако иногда некоторые из этих птиц могут задерживаться. Именно такого представителя семьи вюрков поймали в объектив фотокамеры.

"Озяб ли зяблик ли в снегу? Говорят, эти птицы легче переносят холод по сравнению с другими перелетными птицами. Когда же мороз припечет, улетит туда, где теплее", – отметили в заповеднике.

Что известно о зябликах

Название птицы происходит от устаревшего слова зябнуть, то есть "мерзнуть", "чувствовать холод". Это связано со способностью зяблика лучше переносить холод, чем другие перелетные птицы.

Размером птичка меньше воробья. Длина примерно 14 сантиметров, размах крыльев 24 – 28 сантиметров, вес 18 – 29 граммов.

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Сообщение Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника

Зяблик озяб?

Зимой эта небольшая, привычная на заповедной территории певчая птичка, чаще мигрирует где-то южнее. Но некоторые зяблики задерживаются.

Именно такого представителя семьи вюрковых и поймали в объектив фотокамеры.

Озяб ли зяблик в снегу? Говорят, что эти птицы легче переносят холод по сравнению с другими перелетными птицами. Когда мороз припечет, улетит туда, где теплее.

Фото Сергея Домашевского.

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