Відомо, що зяблик – звична на заповідній території співоча пташка. Проте у зимовий період він частіше мігрує десь на південних територіях.

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Проте інколи деякі з цих пташок можуть затримуватися. Саме такого представника родини вʼюркових спіймали в об’єктив фотокамери.

"Чи озяб зяблик у снігу? Кажуть, ці птахи легше переносять холод у порівнянні з іншими перелітними птахами. Коли ж мороз припече, відлетить туди, де тепліше", – зазначили у заповіднику.

Що відомо про зяблика

Назва птаха походить від застарілого слова зябнути, тобто "мерзнути", "відчувати холод". Це пов'язано зі здатністю зяблика краще переносити холод, ніж інші перелітні птахи.

Розміром пташка менша за горобця. Довжина приблизно 14 сантиметрів, розмах крил 24 — 28 сантиметрів, вага 18 – 29 грамів.

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Допис Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника

Зяблик озяб?

Взимку ця невеличка, звична на заповідній території співоча пташка, частіше мігрує десь південніше. Але деякі зяблики затримуються.

Cаме такого представника родини в’юркових і спіймали в об’єктив фотокамери.

Чи озяб зяблик у снігу? Кажуть, ці птахи легше переносять холод порівняно з іншими перелітними птахами. Коли ж мороз припече, відлетить туди, де тепліше.

Фото Сергія Домашевського.

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