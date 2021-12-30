У заповіднику розповідають, що звірі інстинктивно підлаштовуються під ритм сонця. Схід та захід світила є для них орієнтирами, коли потрібно прокидатися та засинати.

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До фотопастки потрапила козуля / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника

Знавці тварин кажуть, що звірі на рівні інстинктів знають, що зимове сонцестояння вже відбулося і природа повертає на весну.

Вони відчувають, що найдовша ніч вже минула, і все ближче пора відродження, оновлення й буяння життя,

– розповідають у заповіднику.

Втім, і людям, і тваринам розслаблятися ще рано – поки панує зима, попереду ще чатують морози, сніги та завірюхи.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.



Вражаюча світлина лисиці / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника



Сонце над Чорнобильським заповідником / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника

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Текст повідомлення:

Це – зірка? Це – сонце! Таким небесне світило може бути над Заповідником: сонце-зірка, під ритм руху якого – схід-захід – інстинктивно підлаштовуються звірі.

Ті, хто не заснув взимку, тягнуться до його тепла, аби зловити скупе проміння золотого диска десь за лісом.

Вони відчувають, що найдовша ніч вже минула, і все ближче пора відродження, оновлення й буяння життя.

А поки – пелена холодних блискучих снігів, колючих морозів, новорічних свят, різдвяних зірок і…нових світанків.