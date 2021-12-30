У заповіднику розповідають, що звірі інстинктивно підлаштовуються під ритм сонця. Схід та захід світила є для них орієнтирами, коли потрібно прокидатися та засинати.
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До фотопастки потрапила козуля / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника
Знавці тварин кажуть, що звірі на рівні інстинктів знають, що зимове сонцестояння вже відбулося і природа повертає на весну.
Вони відчувають, що найдовша ніч вже минула, і все ближче пора відродження, оновлення й буяння життя,
– розповідають у заповіднику.
Втім, і людям, і тваринам розслаблятися ще рано – поки панує зима, попереду ще чатують морози, сніги та завірюхи.
Вражаюча світлина лисиці / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника
Сонце над Чорнобильським заповідником / Фото з фейсбуку Чорнобильського заповідника
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