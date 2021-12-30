В заповеднике рассказывают, что звери инстинктивно подстраиваются под ритм солнца. Восход и закат светила являются для них ориентирами, когда нужно просыпаться и засыпать.

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В фотоловушку попала косуля / Фото с фейсбука Чернобыльского заповедника

Знатоки животных говорят, что звери на уровне инстинктов знают, что зимнее солнцестояние уже состоялось и природа "поворачивает" на весну.

Они чувствуют, что самая длинная ночь уже прошла, и все ближе время возрождения, обновления и буйства жизни,

– рассказывают в заповеднике.

Впрочем, и людям, и животным расслабляться еще рано – пока царит зима, впереди еще подстерегают морозы, снега и вьюги.

На досуге или на отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.



Впечатляющая фотография лисы / Фото с фейсбука Чернобыльского заповедника



Солнце над Чернобыльским заповедником / Фото с фейсбука Чернобыльского заповедника

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Текст сообщения:

Это звезда? Это – солнце! Таким небесное светило может быть над Заповедником: солнце-звезда, под ритм движения которого – восток-запад – инстинктивно подстраиваются звери.

Те, кто не заснул зимой, тянутся к его теплу, чтобы поймать скупые лучи золотого диска где-то за лесом.

Они чувствуют, что самая длинная ночь уже прошла, и все ближе пора возрождения, обновления и буйства жизни.

А пока – пелена холодных блестящих снегов, колючих морозов, новогодних праздников, рождественских звезд и новых рассветов.