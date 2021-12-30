В заповеднике рассказывают, что звери инстинктивно подстраиваются под ритм солнца. Восход и закат светила являются для них ориентирами, когда нужно просыпаться и засыпать.
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В фотоловушку попала косуля / Фото с фейсбука Чернобыльского заповедника
Знатоки животных говорят, что звери на уровне инстинктов знают, что зимнее солнцестояние уже состоялось и природа "поворачивает" на весну.
Они чувствуют, что самая длинная ночь уже прошла, и все ближе время возрождения, обновления и буйства жизни,
– рассказывают в заповеднике.
Впрочем, и людям, и животным расслабляться еще рано – пока царит зима, впереди еще подстерегают морозы, снега и вьюги.
Впечатляющая фотография лисы / Фото с фейсбука Чернобыльского заповедника
Солнце над Чернобыльским заповедником / Фото с фейсбука Чернобыльского заповедника
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