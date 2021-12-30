Джефф Грюкок прошел сложное лечение, связанное с отслоением сетчатки глаза. После операции ему нужен был отдых, чтобы поскорее восстановиться. В этом мужчине помогла лиса.

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Хищница вылезала к Джеффу на кровать, позволяла ему себя гладить, что не является привычным поведением лис.

Это мне так помогло. Когда она приходила ко мне, то давала настоящий стимул возвращаться к жизни, где я могу быть на улице с животными,

– вспомнил Джефф.

Смотрите фото: как лиса поддерживала Джеффа

Известно, что мужчина работает в сфере защиты животных. Лиса, которую он спас запомнила, как Джефф нашел ее маленькой на обочине дороги. На крохе было 150 клещей, которые были извлечены из ее тела.

"Если бы мы не лечили ее, она умерла бы в течение следующих 24 часов. Я думаю, что лиса отплатила. Поскольку она знает, что мы помогли и спасли ей жизнь", — добавил Джефф.

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Лиса осталась жить в новой семье. Хотя ее не держат и постоянно выпускают во двор, она все равно возвращается к спасшим ее людям.

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