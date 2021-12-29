Одна из жительниц города рассказала, что из-за торнадо потеряла свой дом, а также исчезла ее любимая собака Нола.

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По словам женщины, она уже не верила, что сможет найти любимицу. Однако когда американка с голландским журналистом Лукасом Ваагмеэстером подошла к руинам своего дома, она увидела Нолу. Собака сразу бросилась к хозяйке.

Смотрите видео: как проходила встреча хозяйки с собакой

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Эмоциональная встреча с четырехлапым другом до слез тронула пользователей социальных сетей:

"Я так рада за эту женщину! У меня мурашки по коже от их встречи".

"Надеюсь, другие люди смогут найти тех, кого они любят".

"Мгновение, когда она снова обняла собаку, замечательное".

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Что известно о смертоносных торнадо в США

10 и 11 декабря 5 американскими штатами пронеслась серия сокрушительных торнадо. От стихии пострадали Арканзас, Иллинойс, Теннесси, Миссури, а наибольший ущерб понес Кентукки.

Пока известно о 74 погибших в Кентукки, но еще сотню человек до сих пор не нашли, поэтому количество жертв еще может увеличиться.

Президент США Байден назвал торнадо катастрофой федерального уровня и одним из величайших стихийных ударов в истории страны.

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