Одна из жительниц города рассказала, что из-за торнадо потеряла свой дом, а также исчезла ее любимая собака Нола.

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По словам женщины, она уже не верила, что сможет найти любимицу. Однако когда американка с голландским журналистом Лукасом Ваагмеэстером подошла к руинам своего дома, она увидела Нолу. Собака сразу бросилась к хозяйке.

Смотрите видео: как проходила встреча хозяйки с собакой

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Эмоциональная встреча с четырехлапым другом до слез тронула пользователей социальных сетей:

  • "Я так рада за эту женщину! У меня мурашки по коже от их встречи".
  • "Надеюсь, другие люди смогут найти тех, кого они любят".
  • "Мгновение, когда она снова обняла собаку, замечательное".

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