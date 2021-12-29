Одна з мешканок міста розповіла, що через торнадо втратила свій будинок, а також зникла її улюблена собака Нола.

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За словами жінки, вона вже не вірила, що зможе знайти улюбленицю. Проте, коли американка із голландським журналістом Лукасом Ваагмеестером підійшла до руїн свого будинку, вона побачила Нолу. Собака одразу кинулася до господині.

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Емоційна зустріч із чотирилапим другом до сліз зворушила користувачів соціальних мереж:

"Я така рада за цю жінку! У мене мурашки по шкірі від їхньої зустрічі".

"Сподіваюся, інші люди зможуть знайти тих, кого вони люблять".

"Мить, коли вона знову обійняла собаку, чудова".

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Що відомо про смертоносні торнадо у США

10 та 11 грудня 5-ма американськими штатами пронеслася серія нищівних торнадо. Від стихії постраждали Арканзас, Іллінойс, Теннессі, Міссурі, а найбільших збитків зазнав Кентуккі.

Наразі відомо про 74 загиблих у Кентуккі, але ще сотню осіб досі не знайшли, тож кількість жертв ще може збільшитися.

Президент США Байден назвав торнадо катастрофою федерального рівня та одним з найбільших стихійних ударів в історії країни.

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