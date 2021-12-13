Вижив після торнадо: зворушливі фото кота та його власників на руїнах дому в США

Подружжя Берджес втратило усе своє майно під час торнадо. Їх будинок зруйнований, а речі в ньому зіпсовані жахливим стихійним лихом.

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Власниця зі знайденим котом / Фото РИА-новости

Кота вважали загиблим

Чоловік та дружина вважали, що їх кіт загинув під час торнадо. Але Тигр повернувся на місце, що колись було домом йому та його власникам.

Цей одноокий котик допомагає немолодій парі справитися з втратою будинку та всього майна.



Кіт допомагає своїм власникам пережити трагедію / Фото РИА-новости

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purin​a® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Що відомо про стихію у США

Потужне торнадо накрило декілька штатів.

Дослідники припускають, що торнадо виникло на північному сході Арканзасу і піднялося в окрузі Брекінрідж.

Припускають, що жертвами торнадо стали щонайменше 84 людини. Також влада повідомляє про десятки постраждалих.

Окрім того, повністю або частково було зруйновано чимало будинків.

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