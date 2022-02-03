Девушка оставила лаконичную подпись к видео, которая еще больше объяснил такую впечатляющую реакцию родителей на собаку.
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"Делаю родителям сюрприз с щенком, которого они мне запретили заводить", — отметила пользовательница тикток.
Ролик набрал более 14 миллионов просмотров и более 2 миллионов лайков. На кадрах можно увидеть изумленных папу и маму. Они не были готовы к тому, что дочь принесет щенка. Однако эмоции быстро изменились, ведь мама нежно посмотрела на собаку и захотела взять ее на руки.
Люди были поражены, поэтому активно оставляли свои комментарии под видео.
- "А они так всегда делают. Только делают вид, что недовольны".
- "Почему твои родители так молодо выглядят?"
- "Ого, я думала, они будут злиться".
- "Это очень мило".
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