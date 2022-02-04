Під заборону суду потрапили бульдоги та кавалер-кінг-чарльз-спанієлі. Ці собаки досить товариські та дружні до людей, вони не несуть небезпеки. А причиною такого рішення суду стала людська жорстокість.

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Собаки цих порід страждають

Собак заборонених порід назвали "продуктом жорстокості". Суд визнав, що розведення цих тварин є порушенням статті 25 Норвезького закону про захист тварин.

Ще у листопаді 2021 року Служба захисту тварин Норвегії порушила справу в суді через те, що була занепокоєна великою кількістю проблем у здоров'ї собак вищеназваних порід.

Зокрема, кавалер-кінг-чарльз-спанієлі часто мають вроджені хвороби серця, гідроцефалію, епілепсію, хвороби очей, вух, хребта та суглобів.



Кавалер-кінг-чарльз-спанієлі досить хворобливі собаки / Фото Unsplash

Бульдоги – ще хворобливіші собаки.

У них нерідко виникають проблеми з диханням через коротку морду та велику кількість шкіри довкола ніздрів.

та велику кількість шкіри довкола ніздрів. У спеку бульдоги можуть почати задихатися.

Короткомордим собакам загрожує карієс та втрата зубів – у їх щелепах надто мало місця.

Вирячені очі захищені досить слабко і весь час перебувають під ризиком травмування.



Бульдоги мають проблеми з диханням і не тільки / Фото Unsplash

Про штучно викликані проблеми зі здоров'ям у бульдогів відомо ще з початку XX століття. Отже, цей вердикт прострочено на багато років… Протягом кількох десятиліть хворих собак розводили, порушуючи норвезьке законодавство,

– заявляє Ошильд Роалдсет, голова організації захисту тварин у Норвегії.

Відтепер розведення цих порід припинили, визнавши те, що люди незаконно змушували собак страждати.

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